人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

商场如何玩转清凉消费

2023年08月05日07:51 | 来源：经济日报
小字号

原标题：商场如何玩转清凉消费

随着三伏天的持续，全国各地进入“上蒸下煮”的高温模式，寻找清凉成为人们不约而同的选择。集纳广阔凉爽空间和丰富文娱活动、互动性设施的百货商场热闹了起来，成为聚拢人气、提振消费的好去处。如何满足消费者的多样化需求，把握夏日经济的消费机遇和趋势，成为实体商业迫切需要面对的“暑期课题”。

夏日经济主打休闲和解压。消暑纳凉、亲朋聚会、家庭出游等，都是暑期常见的线下消费需求。由于天气炎热、学生长假等因素，暑期消费还具有较强的功能性，不同客群有着各自的消费偏好。比如一家人更喜欢在餐厅吃饭、聊天，学生党和年轻人则更乐于尝鲜和打卡。商场里不同身份和角色的消费者也往往各有分工。妈妈做个美甲的工夫，爸爸就带着孩子去体验游乐设施、逛数码产品、选购玩具……全家人的一天都能在商场里安排得明明白白。

近年来，极端高温天气频发，对电力供应、工农业生产和经济活动等带来一定压力，但客观上也催生了不少商机。进入6月以来，各地商场人气和客流量有明显回升。尤其是周末，每天上午一开门，就逐步进入客流高峰阶段，一直持续到晚市结束。不少商场的餐饮和娱乐营业时间都相应延长，以满足日渐升温的大众消费热情。以北京为例，虽然这个端午假期都是在40℃高温中度过的，但北京全市60个重点商圈客流量达2068.1万人次，同比增长76.8%。不只是北京，消费热情随着天气一起升温，这种现象在全国各地都开始涌现。

市场环境有其季节性特点，蒸腾的高温天然地帮助商场引流，这份冷热交织的快乐恰恰是线上渠道无法替代的。大到实体商圈、小到购物中心，都应主动拓展夏日消费空间，多维度创新消费场景，以内容、体验为支点，为经济复苏激发更多的可能性。

差异化的产品服务和创意十足的场景体验最吸睛。靠以往单一打折促销的方式，很难再吸引到新客源了。除了折扣力度，商场要持续优化产品供给，从硬件设施入手，扮靓亲子游乐园、拓展特色美食广场、设置音乐会客厅、引入潮玩新势力和国风市集等，满足不同人群的夏日消费期待；从活动玩法延伸，打造节日IP、推出季节限定，联动场内商户丰富多元消费体验，有效提升消费者黏性尤其是会员的消费黏性。不过，流行元素的生硬堆砌，难免会落入千篇一律的窠臼，还要充分发挥创意想象，海浪、沙滩、森林……都可以成为沉浸式休闲消费新场景的灵感源泉，通过营造松弛感来传递夏日氛围，留下与众不同的消费记忆点。

夏日里的商场，不只有冰饮和冷气。伴随着消费升级与分级，主力消费人群的更迭与用户心态的变化，实体商业的潜力仍有待被挖掘。期待购物中心顺应新消费趋势、紧抓消费者心理，积极玩转暑期营销路径，创造更多与消费者链接的机会，从而在这四方天地里为消费者奉上一个不一样的夏天。（郭静原）

(责编：鲁婧、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
设计时速350公里！新款复兴号今日开跑
　　人民网北京8月4日电 （记者王连香）记者从中国铁路微信公众号获悉，8月4日，杭州亚运会迎来倒计时50天，专为杭州亚运会打造的复兴号亚运智能动车组列车，迎来首次试乘体验。 12时40分，从杭州西站开出的G55318/55319次复兴号亚运智能动车组列车，途经合杭高铁湖杭段，德清至桐庐东区间，进行了近两小时的试乘行驶，近百名旅客参加了此次试乘体验活动。…
中欧班列“体检”员：每天敲击、弯腰上万次
　　初伏，成都北编组站骄阳似火。 编组场上，检车员来来往往，一派繁忙景象。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部