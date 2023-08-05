原标题：（高质量发展调研行）从“臭水塘”到国际重要湿地 大美崇湖如何实现华丽转身？

2023年2月，在第27个世界湿地日，我国再新增18处国际重要湿地。其中一处就是位于湖北荆州公安的崇湖国际重要湿地。近日，记者走访了这片新入选的美丽湿地，了解了她“蜕变”的前世今生。

恢复“百湖”原貌

草木茂盛、碧波万顷，一片荷塘一望无际，几只水鸟点缀其中，仿若一幅美丽的画卷。当置身于崇湖国家湿地公园，才能真正体会湿地之美、自然之美。然而在十几年前，由于渔场无序养殖，这里一度衰败成一片“臭水塘”。

“常听父亲讲，20世纪70年代以前，崇湖湖水清澈见底，甚至可以直接饮用。”今年52岁的屈长辉是地地道道的公安人，从他爷爷时，就依崇湖而生，从小在崇湖边上生活的屈长辉对崇湖很有感情。20世纪90年代末，屈长辉进入渔场工作，当时不少渔场被个人承包。养殖户向湖里大量投放饲料和肥料，再加上周边生活污水和垃圾入湖，“那个时候崇湖水质开始变差，有些湖湾隔着数十米远都能闻到臭气，水鸟们也逐渐难见踪迹。”

公安县素有“百湖之县”的美誉，而崇湖是公安县的第一大湖，面对湖区环境日益恶化，政府开始寻求改变。

2008年起，在当地政府重视下，渔场出台规定只能“人放天养”：可以放养鱼苗，但不能投放饲料、肥料和鱼药，并合理控制养殖密度。同时，渔场还积极与高校开展水产技术合作，发展循环水养殖，利用沉水植物和水生蔬菜等净化水质。

2014年，崇湖国家湿地公园试点建设正式启动，湖区全面推行“退渔还湿”政策。在长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”战略引领下，恢复崇湖生态的步伐进一步加快，当地还多方整合近3亿元资金，对崇湖流域进行综合整治。

2019年，屈长辉于2019年正式加入湖区的巡护队，实现了从养鱼人到巡护人的身份转换。

“我现在日常的工作就是沿着湖区巡护，制止乱扔垃圾的人，巡查捕鸟的情况，加强对自然地保护。”屈长辉说，他和同事们一年365天每天都要对湿地公园巡护4至5次，“现在崇湖的环境变好了，水也清澈了，鸟类也变多了，我们心里也感觉到欣慰很多。”

经过近20年抢救性保护，如今崇湖生态好转，新增水域面积121.71公顷，总面积达1475.11公顷，水质从劣五类提升到四类，湿地率为99.52%，水生植物从初期353种增加到430种，鸟类动物从初期的131种增加至158种，黑脸琵鹭、东方白鹳等珍稀鸟类在崇湖畔安家。

“绿水”带来金山

如今的崇湖，不仅是一池绿水，带来美的享受，更成为当地居民的金山。

随着基础设施的改善，越来越多人走进崇湖，感受湿地之美。据介绍，崇湖国家湿地公园自2020年开放以来，节假日和周末日均客流量超过1000人次，已成为附近居民休闲娱乐的首选目的地之一，带动了当地旅游业快速发展。

“由于环境变好，游客越来越多，家乡的发展空间更大了。”屈长辉表示，他的妻子开了一家生态农庄民宿，家庭收入有了明显提高。

如今，崇湖国家湿地公园还积极与周边社区联合共建，持续开展多项环境整治工程。同时，依托崇湖国际湿地品牌，曾荷渠、界河渠等上游小流域治理将融入“生态+”模式，与各村镇资源特色优势有机结合，打造精致文旅产品，推动一、二、三产融合发展，生态采摘园、小龙虾产业观光园、田园森居景点等等多种业态，吸引游客纷纷前来游览驻足。

公安县委主要负责人表示，未来，将围绕“水净、村美、产兴、民富”目标，统筹生产、生活、生态，积极探索小流域综合治理新模式，把湿地的资源作为政府的资产和市场资金捆绑运作，倒逼产业转型和生产生活方式转变，努力将崇湖国家湿地公园打造为平原区域小流域生态综合治理样板。 (记者 陈溯)

(责编：鲁婧、陈键)

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