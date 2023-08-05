原标题：英特尔携手合作伙伴联手打造新一代OPS实施标准

近日，英特尔宣布联手国内教育及视频会议解决方案企业视源股份（CVTE）与嵌入式系统方案 ODM 厂商德晟达共同升级英特尔开放式可插拔标准规格（OPS），以与更多的生态伙伴进一步推进智慧教育与视频会议数字化的创新发展，推动 OPS 在行业内的大规模部署。

英特尔中国区物联网及渠道数据中心事业部总经理郭威表示，作为计算创新的引领者，英特尔不断携手产业链的上下游合作伙伴，共同推进教育信息化的创新发展，推动信息化和 IT 技术、设备在中国教育市场的普及和应用。在智慧课堂的变革中，英特尔将提供全方位的解决方案，帮助营造互动学习环境，提升课堂教学体验，从而帮助学生提高学习效率和成果。

开放式可插拔系统（OPS）是英特尔针对商显设备打造的一款标准系统架构，其发展历程已有十余年，成为了创建集成显示解决方案的行业标准，有效解决了接口标准不统一的问题，在会议显示器与媒体播放器之间实现了系统架构标准化，被广泛应用于教育、会议等行业。

OPS 能够提供给智慧教室一个可扩展的、强适应的电子交互用户体验的标准化解决方案，并赋予交互智能平板以全 PC 式体验，提供教室中心枢纽的功能，在支持课件的获取、渲染、分享、记录和分析等功能的同时，还非常便于安装、维护和升级。

基于英特尔 OPS 的负载整合方案可以实现软硬件一体化管理。边缘设备自身即可实现数据采集、处理等功能，可以减少额外配备服务器及其它设备组件，提升兼容性与稳定性，降低运维负担，并通过高性能的处理器等硬件，以及面向边缘计算场景的集约式设计，满足高性能、低功耗、低空间占用等要求，由此打造智能控制中心，实现对于录播系统、交互智能平板等设备的集中统一管理。

当前，随着教育、会议及医疗等相关行业智能交互对系统终端功能的需求越来越高以及 eDP 大屏等配套产品的不断革新，OPS 规范亟需升级以更好适应市场。为此，针对电子大屏类产品，英特尔持续进行 OPS 模块更新，并通过与广泛中国厂商合作，加速从硬件走向平台的过程。

此次与视源股份、德晟达联合启动新一代 OPS 升级项目后，会针对市场反馈进行了改进。其中，连接器由 80pin 升级到 120pin，能够支持 8K 的显示分辨率，以及满足未来几年高速信号需求。同时，升级后的 OPS 能够很好地兼容 eDP，简化大屏的硬件架构，降低书写延迟，并可以满足客户的更多共性需求，帮助实现更具成本效益的数字标牌和其他显示解决方案的设计、部署和管理，加速未来以 OPS 为核心的 IFPD 承载更多教育、会议、远程医疗等场景的可能。

全新的英特尔开放式可插拔规范囊括了众多英特尔桌面处理器以及英特尔 Arc 系列显卡等在内的英特尔产品家族，能够支持同步显示、广播功能、8K 高清显示等功能，带来了更高的显示速率、更高的显示带宽及更清晰的显示效果，在兼容性、功能性和可靠性等方面都有显著提升。

英特尔致力于创造改变世界的科技，为每个人的美好生活赋能。立足于该愿景，英特尔在未来将继续携手众多生态伙伴，不断推动信息技术创新，助力智慧教育和智能会议行业更好发展。

(责编：董童、李源)

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