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市场监管总局发布晴雨伞产品新国标

2023年08月05日12:09 | 来源：人民网
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人民网北京8月5日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，近日，市场监管总局发布了新修订的《晴雨伞》（GB/T 23147—2018）国家标准。

据市场监管总局相关负责人介绍，晴雨伞产品综合性能标准，规定了晴雨伞的术语和定义、分类、性能技术要求及试验方法。主要有以下几方面亮点：

一是规范了规格尺寸标注。标准中要求“规格尺寸应明示在产品上，其表示形式和公差应符合QB/T 4743的规定”。规格尺寸明示有利于消费者选择合适的产品，表示形式和公差应符合QB/T 4743《伞类产品 规格尺寸》的要求，这样既可以保证两个标准要求的协调性，也规范了我国晴雨伞规格尺寸的标注。

二是修改了下盘稳定性指标要求。目前市场上的自开伞、自开自收伞在设计上已将中盘与下盘结构合在一起统称下盘，因此修订时将原标准中的“中盘稳定性”改为“下盘稳定性”，下盘是支撑伞骨的部件，稳定的下盘可以保证伞在开启状态时的稳定性，避免产生窜动或晃动，影响产品使用性能，修订符合伞类产品行业现状。

三是对开、关伞力指标进行了完善。自开伞、自动开收伞主要是通过设置于手柄上的开关按键（按钮）来控制伞的开、收，为保证消费者在使用过程中开、收伞方便，防止开、关伞力过大造成开、收伞困难，或过小造成误碰后意外打开，对消费者造成伤害，标准中规定“成人伞开伞或收伞时按下按键（按钮）的力值应为10N～55N”，因儿童伞有单独的标准要求，故本标准只规定了成人伞的开、关伞力。对于收伞时需手动压缩伞杆的产品，如果压缩伞杆力过大，会造成关伞不易，以致关不上造成伞回弹，容易对使用者或他人造成人身伤害，故本标准增加了压缩伞杆力指标，标准规定“自开自收伞压缩伞杆力不应大于100N”。

四是修改了防雨性能的测试方法。如果晴雨伞伞面材料编织密度稀疏、伞面涂层处理差或伞面缝制部位针孔过大，在雨天使用时，会发生雾状漏雨或滴水现象，影响消费者的正常使用，故标准中规定了防雨性能的要求。此次修订，修改了防雨性能的测试方法，采用新型淋雨试验设备进行防雨性能的测试，模拟自然环境中下雨模式和气象学的雨量测量计对晴雨伞进行测试，更加科学、合理。有的晴雨伞不具备防雨性能，为了便于消费者识别，指导消费者选购所需的产品，因此本标准规定“不具备防雨性能的应在产品上明示”。

五是提高了耐水色牢度指标要求。晴雨伞是人们雨天使用的消费品之一，色牢度差的产品，伞面遇水后就会出现掉色现象，造成伞面污染，给消费者使用带来困扰。此次修订，提高了标准要求，规定“织物伞面耐水色牢度不应低于GB/T 250-2008和GB/T 251-2008规定的（3-4）级”。同时，增加了塑料伞面色牢度的要求。

六是统一了零部件名称。此次修订，对附录A不同种类的晴雨伞结构示意图进行了整合修改，统一了不同种类晴雨伞中相同作用零部件的名称，为各有关方提供语言和概念上的统一，用来确保人们对晴雨伞行业中的主要零部件有共同的认知与理解，避免出现用词不当或冲突不一致的情况。

北京市轻工产品质量监督检验一站高级工程师宫宝利表示，新标准的实施紧跟目前晴雨伞技术现状与发展趋势，体现了满足消费升级的需要而做出的提升。契合了产业发展和消费需求，提高了晴雨伞行业的整体质量水平，保证了产品性能、质量，保障了消费者权益，能够有效推动产业升级、促进产品持续技术革新。标准的实施不仅在指导和规范企业生产，出口创汇等方面发挥重要作用，而且为各相关方提供可依据可参考的规范性文件，对于不断增强企业竞争力并走向国际，具有重要意义。

(责编：鲁婧、吕骞)
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