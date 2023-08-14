人民网北京8月14日电 （记者任妍）8月13日，记者从2023年中国国际服务贸易交易会“我在服贸会等你”新闻发布会上获悉，2023年服贸会将于9月2日至6日在国家会议中心和首钢园区举办，年度主题为“开放引领发展，合作共赢未来”，展览展示规模约15.5万平方米，设置9个专题，举办全球服务贸易峰会等六大类活动。

中国国际经济技术交流中心副主任张翼在发布会上表示，办好本届服贸会，有利于进一步释放我国坚定不移推进高水平对外开放的信心，有利于进一步吸引全球资源要素加快构建新发展格局，有利于携手各国共促世界经济复苏和发展。

服贸会四大看点异彩纷呈

据介绍，今年服贸会有四大看点。一是进一步突出高层次，推出重大活动和权威报告；二是进一步突出国际化，发挥扩大开放平台作用；三是进一步突出专业化，力促达成高绩效成果；四是进一步突出市场化，推动服贸会可持续发展，在9个专题展中已有6个实现市场化运作。

“2023年服贸会各项筹办工作正在按计划稳步、高效推进。”北京市国际服务贸易事务中心副主任周玲说，截至目前，招展已基本完成，计划举办200余场论坛会议、推介洽谈等活动。

此外，周玲介绍，施耐德、英特尔、赛诺菲、飞利浦、工商银行、中国人保等70余家知名企业及机构将在本届服贸会上发布智能档案服务中心、数字人民币预付卡、产业带数字地图、全新数字孪生平台、《中国国际文化贸易发展报告2023》等签约合作成果、行业发展报告和首发首秀。

本届服贸会将进一步突出高层次，推出重大活动和权威报告。记者了解到，计划举办202场论坛会议等活动，包括10场高峰论坛、2场亮点活动、107场专题论坛、17场边会、66场推介洽谈。商务部、工信部、国家卫生健康委将举办“投资中国年”服务业专场推介、数字贸易发展趋势和前沿高峰论坛、卫生健康与医药工业创新服务大会等高峰论坛，发布权威报告信息；进一步突出国际化，发挥扩大开放平台作用。

据悉，自2012年以来，服贸会及其前身京交会累计吸引196个国家和地区的60余万展客商、600余家境外商协会和机构参展参会。2020年提质升级以来，服贸会再上新台阶，已成为全球服务贸易领域规模最大的综合性展会、全球服务的国际公共产品。

升级打造首钢园服贸会3.0版

会上，首钢集团有限公司党委宣传部部长贺蓬勃表示，今年是首钢园连续第三次承办服贸会专题展和论坛、会议等活动，首钢将以更高标准、更高要求、更高质量做好服务保障工作，打造首钢园服贸会3.0版，全面提升参会便利性和舒适度。

据了解，首钢园服贸会3.0版简要概括为“三个三”，即“三提升”“三优化”“三创新”。“三提升”即绿化景观提升，园区更宜人；道路交通提升，通行更高效；配套服务提升，体验更舒适。“三优化”即设备设施优化，运行更高效；空间优化，布局更人性化；配置优化，保障更安全。“三创新”即创新呈现一高炉元宇宙乐园；创新升级10号馆；创新建设智慧运营中心。

此外，首都会展（集团）有限公司总经理周一炜介绍了首都会展集团参与服贸会筹办的情况。

周一炜表示，今年的服贸会将在国家会议中心区域全新启用国家体育馆，作为环境服务专题展的主要场馆。同时，更加注重室外展示体验，互动项目再丰富。此外，形成“线上+线下”常态化模式，数字化平台再提升，为“永不落幕的服贸会”保驾护航。另外，加大了“福燕”系列文创衍生品的开发力度，引入新的特许生产商及零售商，一批衍生品将集中面市。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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