王绍绍

近年来，我国乡村旅游产业快速发展，游客数量不断增加，为农村地区带来发展机遇，推动了乡村振兴战略的实施。

文化和旅游业的发展对促进乡村全面振兴具有重要意义。从近期旅游市场看，多地依托不同于城市的自然风光、浓厚的民风民俗，融入日常生活的民居宅院等显著的优势，带动乡村旅游不断升温。游客到访乡村，可以赏花、采摘、垂钓，参与农事、手工和非物质文化遗产活动，沉浸式体验乡村的美好生活。

乡村振兴，既要塑形，也要铸魂，文化振兴是根本。业内专家表示，实施乡村振兴战略，要充分发掘乡村传统文化的底蕴、精神和价值，赋予新的时代内涵，使其成为乡村振兴的强有力支撑。

密云区是北京的生态涵养区，是首都最重要的水源保护地及特色文化旅游休闲及创新发展示范区。密云区文化和旅游局副局长郭成德介绍，近些年，密云区践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，积极打好“生态文明牌”，加快推进文旅签约项目落地，促进旅游度假区创建，推进露营经济、星空经济发展。

郭成德表示，密云区将丰厚的历史文化底蕴和特色民俗文化融入乡村旅游之中，使得旅游项目更加多样化，为当地旅游的高质量发展蓄势赋能。在全面推进乡村振兴背景下，近几年密云区积极发挥生态优势，大力发展文化和旅游业，以生态振兴带动文化振兴。

近年来，为促进乡村旅游发展，甘肃省通渭县开发和打造了一系列乡村特色文化旅游景点景区，全方位延伸文化旅游产业链条，为乡村振兴贡献文旅力量。截至7月底，全县共接待游客144万人次，同比增长44%，恢复至2019年同期的188%；旅游收入5.2亿元，同比增长24%，恢复至2019年同期的138%，文旅消费强劲复苏，文旅产业恢复助力经济持续回升向好。

为推动乡村旅游规范化发展，济南市文化和旅游局制定扶持发展乡村旅游、民宿相关政策措施，强化资金支持，市财政每年统筹安排3000余万元扶持发展乡村旅游产业。

“要着眼培育发展动能，发挥文化赋能优势和旅游带动作用，促进文化产业和乡村旅游高质量发展，确保文化和旅游赋能乡村振兴取得实实在在的效果。”业内专家表示。

当前，乡村旅游市场呈现出良好的发展态势，市场前景广阔，投资热情高涨，客户群体多样化，产业链不断完善，为乡村经济发展注入新的活力。上述专家还表示，未来，乡村旅游市场将继续保持快速发展的趋势，为更多人提供多样化的旅游选择，促进乡村经济的转型升级和可持续发展。

(责编：杨曦、高雷)

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