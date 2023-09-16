人民网北京9月16日电 （记者栗翘楚）德国当地时间年9月6日，由中国汽车工程学会（China-SAE）、德国汽车工业协会（VDA）与世界新能源汽车大会国际组织（筹）组织召开的2023世界新能源汽车大会（IAA Mobility专场）在慕尼黑会展中心召开。大会主题围绕“低碳出行、合作共赢”展开，聚焦低碳发展战略与路径，探讨如何加速新能源汽车全面市场化进程，如何提升产业链低碳与稳定，如何深化国际合作、充分发挥协同效应，成为首次在海外举办的世界新能源汽车大会。

中国科学技术协会主席、世界新能源汽车大会主席万钢表示，应对气候变化，实现可持续发展成为全社会的共识。新能源汽车具有能源来源多样化、驱动高效化、运行零排放等特征，是道路交通领域减少温室气体排放，改善全球生态环境的共同选择，已成为汽车产业转型升级的主要方向，正加速迈向全面市场化发展新阶段。

万钢指出，要持续加快动力电池体系、新型底盘架构、智能驾驶系统、氢能和燃料电池等关键技术突破，统筹推进电动化、数字化、智能化基础设施建设，创新新能源汽车发展支持政策，系统开拓新能源汽车市场和商业模式，加速新能源汽车电动化、智能化、低碳化高质量发展。共同应对全球气候变化的严峻挑战，全球汽车产业应进一步深化全球合作，不断凝聚共识，合作共建低碳可持续的新能源汽车产业发展新生态，高水平开展全球汽车科技创新交流与合作，加快推动全球汽车产业转型升级，为实现碳中和目标做出积极贡献。

中国工业和信息化部副部长辛国斌指出，发展新能源汽车已成为各国减少交通领域温室气体排放、应对全球气候变化挑战、推动经济社会低碳转型的共同选择。绿色低碳是汽车产业发展的内在要求，开放合作是新能源汽车发展的强大动力，供应链稳定是新能源汽车发展的根本保障。电动化、智能化、网联化、低碳化加速融合，为全球汽车产业转型升级提供了历史性机遇，但也面临系列挑战，亟需各方一道坚定维护全球化发展理念，强化政府间协同合作，推进技术跨国合作创新，共同推动新能源汽车产业创新发展和交通领域低碳转型。

德国联邦经济和气候保护部工业政策司司长Bernhard KLUTTIG表示，人为的气候变化正在加剧，德国为自己设定了宏伟的气候目标，希望于2045年之前实现气候中和，为此亟需加快新能源汽车的市场推广速度。绿色转型和数字化转型将对汽车行业的结构将产生深远影响，同时也需要通过保证公平、透明和可靠的政策环境以及国际合作，来克服挑战。

德国汽车工业协会主席Hildegard M?LLER表示，未来交通领域零排放转型是德国实现气候保护目标的最重要的任务之一。欧洲和德国设立的气候保护目标颇具挑战，但交通领域的目标终将因新能源汽车在市场中的占比提升而实现。中国和德国都是新能源领域的佼佼者，未来五年，VDA会员企业将投入大量经费在产品研发，特别是在电动化、自动化和数字化等相关领域。他指出，电动汽车本身只是新能源市场化解决方案的一部分，大规模、可靠的公共充电基础设施对于电动化的成功至关重要，与此同时还要加速发展可再生能源，并提升国家电网系统的供电能力。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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