人民网北京9月16日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，9月15日，在江苏连云港举办的中欧班列国际合作论坛上，国铁集团发布了中欧班列全程时刻表成果。

截至目前，全程时刻表中欧班列已开通5条线路，累计开行80列，其中西安至杜伊斯堡每周三、六开行，成都至罗兹每周六开行，杜伊斯堡至西安每周二开行，罗兹至成都每周四开行，全程运行时间较普通班列平均压缩30%以上，提供了更加稳定优质的班列产品，为保障国际供应链安全、畅通国内国际双循环、促进亚欧贸易往来注入了新动能，也标志着中欧班列高质量发展迈入新阶段。

国铁集团发布中欧班列全程时刻表成果。国铁集团供图

国铁集团货运部负责人介绍，全程时刻表中欧班列是指按照沿线各国铁路商定的车次、线路、班期，以及固定的境内外始发、口岸、终到时间开行的中欧班列。国铁集团充分发挥中欧班列运输联合工作组的牵头作用，积极推动沿线国家铁路运输规则联通，与白俄罗斯、德国、哈萨克斯坦、蒙古国、波兰、俄罗斯等国家铁路加强沟通协调、达成重要共识，2021年9月共同签署了《中欧班列全程时刻表编制与协作办法》。2022年10月26日，首趟全程时刻表中欧班列从西安国际港开出，运行9908公里，历时9天19小时26分准时抵达德国杜伊斯堡，中德两国铁路运输实现“十日达”，中国段、宽轨段、欧洲段中欧班列运行时刻表首次实现全程贯通。

国铁集团发布中欧班列全程时刻表成果。国铁集团供图

沿线各国铁路均为全程时刻表中欧班列安排了固定的车次、线路、班期和运行时间，重点对口岸站换装、交接等作业环节予以合理控制，境内外全程运输时间相对固定，为客户生产组织、物流贸易、资金周转提供了稳定预期，可以更好地保障国际产业链供应链畅通。

国铁集团发布中欧班列全程时刻表成果。国铁集团供图

下一步，国铁集团将紧密对接市场需求，加强与沿线国家铁路的沟通协作，逐步扩大全程时刻表中欧班列开行范围，不断提升中欧班列国际物流品牌竞争力，更好服务高质量共建“一带一路”。

(责编：王连香、吕骞)

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