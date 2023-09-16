人民网北京9月16日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，铁路部门9月15日开始发售国庆黄金周假期第一天即9月29日车票，当日售票量达到2287.7万张，其中铁路12306网站（含客户端）售票量达到2095万张，均创单日售票量历史新高。铁路部门全力应对售票高峰，12306系统运行平稳有序。

国铁集团客运部负责人介绍，售票量反映人民群众出行需求和经济社会发展趋势。9月15日售票量再创历史新高，铁路12306系统访问量达532亿次，反映了即将到来的国庆黄金周旅客出行需求更为强劲。

该负责人介绍，为了做好售票服务工作，铁路部门提前研判，做好了充分准备。

一是千方百计增加运输能力。最大限度运用线路、车辆等资源，挖掘运输潜力，全国铁路实行高峰运行图，日均旅客座席能力预计较2019年同期增长18.5%。增开跨铁路局集团公司的直通旅客列车320列，其中日间动车组14列、夜间动车组200列、普速旅客列车106列；采取动车组重联运行、普速旅客列车加挂车厢等方式，增加热门方向旅客座席，进京、进沪、进穗方向原则上满轴或满编组运行；各铁路局集团公司根据客流需求，灵活增开管内旅客列车。

二是全力保障系统安全稳定运行。组织相关单位提前做好铁路12306系统各项技术准备工作，扩大公有云应用，对网络带宽进行扩容，补强系统处理能力，着力防范恶意抢票，同时加强车票发售监控和例行巡检，满足超大访问量需求，全力应对售票高峰。

三是优化售票组织。根据铁路12306客票预售、候补购票大数据和客流规律，兼顾长途和短途旅客出行需求，持续优化票额分配策略，及时将票额投放至客流需求较大的车站。用好铁路12306候补购票、自主选铺等功能，加大信息服务力度，为旅客提供更好的购票服务体验。

铁路部门提示，利用互联网或手机客户端购票的旅客，铁路12306网站（含客户端）是官方唯一火车票网络售票渠道，且不收取任何附加费用，提醒广大旅客朋友通过官方渠道购票，保护自身合法权益和个人信息安全。

(责编：王连香、吕骞)

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