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长二丁火箭携手遥感三十九号卫星成功发射

2023年09月17日16:05 | 来源：新华社
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9月17日12时13分，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将遥感三十九号卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（张英健 摄）

9月17日12时13分，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将遥感三十九号卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（张英健 摄）

　　9月17日午间，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将遥感三十九号卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

　　执行本次任务的长征二号丁运载火箭是由中国航天科技集团有限公司八院抓总研制的常温液体二级运载火箭，起飞推力约300吨，对应700公里太阳同步圆轨道能力为1.3吨，具备在酒泉、太原、西昌三大卫星发射中心不同轨道要求的单星、多星发射能力。

　　长征二号丁运载火箭执行的批量任务更讲究质量的稳定性。长征二号丁运载火箭总体性能副主任设计师张锦表示，该型火箭执行的批量任务更注重维持火箭技术状态固化，从而提高火箭发射成功率。

　　为此，试验队里从总体层面到各个分系统层面都有各自的“一本通”。张锦说：“通过‘一本通’，大家可以知道什么时候该做什么工作，工作中该注意哪些点。这些内容都可以固化下来，即便有时队里换了新人，新人从中也可以知道该怎么实施相关工作。”

　　此外，试验队员还可以通过型号试验数字化管理系统（LDM系统）记录工作中的关键点，以清单化、表格化方式，保障数据记录精确有效、操作过程规范到位。

　　遥感三十九号卫星分别由中国航天科技集团有限公司五院航天东方红卫星有限公司和八院抓总研制。卫星研制团队针对型号周期紧、要求高的研制特点，与各研制单位推动八院卫星领域研制模式转型，确保研制和发射任务按计划完成。（记者宋晨）

(责编：宋心蕊、白宇)
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