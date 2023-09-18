人民网北京9月18日电 （记者杜燕飞）日前，在第二届中国—东盟和平利用核技术论坛上，与会嘉宾表示，当前，核技术已在工业、农业、医疗、环境治理及公共安全等诸多领域得到广泛应用，在推动产业转型升级，促进社会经济发展等方面发挥着重要作用。要推动东盟国家与中国在核技术应用、清洁能源等领域的商贸往来与务实合作，助力核能与核技术和平利用，共建美好家园。

“中国坚持以人民为中心的发展思想，发挥核科技优势增进民生福祉。利用辐照技术改善农作物、中药材种质，帮助农民增产增收，助力乡村振兴；实施核医学科‘一县一科’战略，让核医学诊疗技术惠及最广大人民群众的健康；大力推广电子束辐照处理工业废水、城市废水、医疗废物技术应用，为治理环境污染、打造绿水青山提供新的解决方案。”中国国家原子能机构副主任刘敬表示。

与会嘉宾表示，随着中国核技术应用产业发展，越来越多的中国核技术“走出去”，助力全球经济社会发展。

据刘敬介绍，10 年来，中国与印度尼西亚合作设立高温气冷堆联合实验室，与泰国合作设计建造微型研究堆、托卡马克核聚变实验装置，与马来西亚合作建造商用辐照装置，向多个东盟国家的机场口岸安检和大型公众活动安保提供核技术解决方案，以及辐照加工、灭菌消毒、材料改性、工业探伤等核技术产品和服务。在亚太地区核科技合作协定、中国+东盟、东盟地区合作论坛、澜沧江—湄公河等合作机制下，以培训研讨、科访交流等方式，为东盟各国培养核能与核技术专业人才近千人次。

“作为从事核技术开发和应用的企业之一，我们将推动核医疗、安检安保、辐照应用等技术更好服务区域经济发展，确保现有合作项目高效实施；在核科技设施建设、基础研究、先进产品开发等领域加大与东盟的合作力度，推动区域核科技协同创新能力稳步提升；愿与东盟国家共同推进新型反应堆、核聚变、新能源等技术开发，推动区域构建清洁绿色的综合性能源系统。”中核集团总经理顾军说。

与会嘉宾表示，中国与东盟国家要共建务实有效的合作机制，共推特色鲜明的合作项目，共育相知相亲的合作人才，共创和谐友好的合作环境，让核技术为东盟各国社会经济可持续发展贡献更多力量。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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