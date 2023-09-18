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一带一路 大道同行

“让白俄罗斯牛肉更快走上中国餐桌”

人民网记者 王震
2023年09月18日11:15 | 来源：人民网
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8月10日，位于白俄罗斯明斯克州的亚历山大罗夫肉类加工厂内景象繁忙。

检测、宰杀、分割、打包、速冻……一箱箱分割好的冻牛肉装上冷链货车，从这里直达中国新疆的阿拉山口口岸。

白俄罗斯畜牧业发达,是中国第14个牛肉进口准入国。得益于广阔的草原和优质的饲料，加之严格的质量监管体系，其牛肉产品品质优良、备受青睐。车行明斯克州，公路两侧田野上随处可见堆垛着的干草捆，用于畜牧业饲料补充。恰逢秋收时节，农民用干草捆搭建成造型各异的作品。这是当地农民祝丰收的独特方式。

白俄罗斯农民搭建干草捆庆祝丰收。人民网记者 王震摄

白俄罗斯农民搭建干草捆庆祝丰收。人民网记者 王震摄

2017年，中国和白俄罗斯签署《关于白俄罗斯输华冷冻牛肉的检验检疫和兽医卫生要求议定书》。随着中白“一带一路”合作不断深化，更多白俄罗斯优质牛肉通过海运、中欧班列、公路运输进入中国市场。目前，白俄罗斯已成为中国大陆牛肉进口的第7大来源国。

“白俄的牛肉在中国市场很受欢迎。”新疆镒汇合进出口贸易有限公司总经理邢亮常年往来于中国与白俄罗斯，公司经营着进出口代理、跨境国际物流运输、货物仓储分拣、口岸通关等服务。

恒温冷库中，包装好的牛肉等待发往中国。人民网记者 朱虹摄

恒温冷库中，包装好的牛肉等待发往中国。人民网记者 朱虹摄

“我们冷藏货车从白俄出发，途径俄罗斯、哈萨克斯坦，可以直达新疆阿拉山口口岸，整个周期缩短到了5至7天。”邢亮说，以往通过集装箱海运，货物到达中国需要45天至60天的时间。去年，阿拉山口口岸开放了冷链货物的进口，大大缩短了冷链货物的运输时间。

在亚历山大罗夫肉类加工厂，这里每月可生产1000顿牛肉冻品，其中大多销往中国市场。

邢亮告诉记者，为适应中国市场的需求，当地的工厂也在不断提升牛肉分割工艺，从4分体牛肉到8分体，再到16分体，甚至27分体的精细分割。

工人在生产车间分割牛肉。人民网记者 朱虹摄

工人在生产车间分割牛肉。人民网记者 朱虹摄

“我们先将牛肉四分体冷冻，然后再对四分体进行精细分割、真空包装，在零下18℃的冷库速冻之后，就可以装上冷链车发往包括中国的各国市场了。”工厂负责人介绍，按照中国肉类进口标准工艺，工人们对整牛的27个部位进行分解，大大提升肉品的经济价值。乘着中白深化“一带一路”合作的东风，2022年，该企业牛肉产品销售增长27.2%，客户量增长18%，服务水平提升了98%。

“公路冷链运输的灵活、便捷，加上口岸通关越来越便利，让白俄罗斯牛肉更快走上了中国餐桌。”邢亮说。

从海路运输、中欧班列，到全程公路冷链运输，如今，在明斯克州有越来越多的牛肉加工厂，将优质的白俄罗斯牛肉出口到中国市场，成为中白深化经贸合作的一个缩影。

(责编：王震、吕骞)
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