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全国已注册成立数据交易机构60家

2023年09月18日13:51 | 来源：人民网
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人民网北京9月18日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局全国组织机构统一社会信用代码数据服务中心（以下简称代码中心）获悉，目前，在统一代码数据库中，全国注册成立的数据交易机构有60家，已注销11家。

2022年12月，中共中央、国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（以下简称“数据二十条”），初步搭建我国数据基础制度体系，对数据交易所的发展起到巨大的推动作用。

据代码中心相关负责人介绍，据统计，截止目前在统一代码数据库中，全国注册成立的数据交易机构有60家，已注销11家。

上述负责人表示，随着全国各地数据交易中心成立、首部“数据确权授权”标准正式立项、数据资产入表试点、数据要素登记规则等工作的开展，数据要素产业逐渐从“粗放式”转向“精细化”发展的重要节点。数据交易所的成立为国家信用体系建设、金融监管和商业创新带来了前所未有的机遇。

据上述负责人介绍，代码中心作为国家法人库的运营维护机构，积极与北京、上海、深圳等数据交易所在数据安全、数据要素确权、数据资源配置的制度化、法制化、标准化等方面打造和建立诚信、互信、可信的数据交易生态。将为全国各地区提供有益借鉴和实践经验，进一步推动我国数据交易市场健康有序发展。同时，继续完善数据交易信用体系建设，助力数字经济高质量发展，为推进社会信用体系建设高质量发展、全国统一大市场建设形成助力。

上述负责人还表示，推动数据要素市场化配置改革是一项多方主体参与的复杂工程。为了实现这一目标，需要广泛调动各方的积极性和创造性，激发市场主体的活力，规范市场发展秩序。这意味着市场和政府需要紧密结合，共同构建政府、企业和社会多方协同的新模式。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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