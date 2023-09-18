原标题：一汽解放向实施“教科书式救援”货车司机奖励一万元

记者从一汽解放汽车有限公司获悉，一汽解放近日会同中国职工发展基金会启动“解放爱领航·关爱货车司机计划”，向在高速公路上实施“教科书式救援”的货车司机李平江颁发正能量奖金10000元。

9月3日下午，在G4012溧宁高速叶麻尖隧道内，一辆小车碰撞隧道右侧检修带，发生侧翻，零部件散落一地。车内3人被困，无法脱身，情况十分危险。1分钟后，一辆牌照为浙G52FJ2的货车经过，司机李平江师傅见状，立即把车停在紧急停车带内，迅速下车并拿起隧道一侧的隔离锥放在事故车后，用手势示意后方来车减速慢行，防止二次事故发生。

接着，李师傅小跑上前，试图拉开小车车门，救出被困人员，结果由于碰撞造成车辆结构扭曲，车门均无法打开。李师傅沉着冷静应对，打开小车后备箱，帮助车内3人顺利脱困，并拨打12122电话报警。

李平江，32岁，贵州人，现住浙江金华永康。解放爱领航项目工作人员联系到他的当天，他仍在跑车。提起救人事件，李平江表示，大家出车免不了遇到困难，遇上别人有困难就帮一把，换作是谁，都会这么做。还提醒大家跑车时要注意安全，不论是开货车还是开小车，都要安全驾驶，安全是回家最近的路。（记者 张建）

(责编：曹淼、李源)

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