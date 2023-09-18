人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

一汽解放向实施“教科书式救援”货车司机奖励一万元

2023年09月18日14:01 | 来源：新华网
小字号

原标题：一汽解放向实施“教科书式救援”货车司机奖励一万元

　　记者从一汽解放汽车有限公司获悉，一汽解放近日会同中国职工发展基金会启动“解放爱领航·关爱货车司机计划”，向在高速公路上实施“教科书式救援”的货车司机李平江颁发正能量奖金10000元。

　　9月3日下午，在G4012溧宁高速叶麻尖隧道内，一辆小车碰撞隧道右侧检修带，发生侧翻，零部件散落一地。车内3人被困，无法脱身，情况十分危险。1分钟后，一辆牌照为浙G52FJ2的货车经过，司机李平江师傅见状，立即把车停在紧急停车带内，迅速下车并拿起隧道一侧的隔离锥放在事故车后，用手势示意后方来车减速慢行，防止二次事故发生。

　　接着，李师傅小跑上前，试图拉开小车车门，救出被困人员，结果由于碰撞造成车辆结构扭曲，车门均无法打开。李师傅沉着冷静应对，打开小车后备箱，帮助车内3人顺利脱困，并拨打12122电话报警。

　　李平江，32岁，贵州人，现住浙江金华永康。解放爱领航项目工作人员联系到他的当天，他仍在跑车。提起救人事件，李平江表示，大家出车免不了遇到困难，遇上别人有困难就帮一把，换作是谁，都会这么做。还提醒大家跑车时要注意安全，不论是开货车还是开小车，都要安全驾驶，安全是回家最近的路。（记者 张建）

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2022年我国研发经费投入总量突破3万亿 延续较快增势
　　人民网北京9月18日电 （记者杨曦）日前，国家统计局、科学技术部和财政部联合发布了《2022年全国科技经费投入统计公报》（以下简称《公报》），《公报》显示，2022年，我国研究与试验发展（R&D）经费投入继续保持较快增长，投入强度持续提升，基础研究投入取得新突破，国家财政科技支出稳步增加。 国家统计局社科文司统计师张启龙表示，总的来看，2022年面对复杂严峻的国内外环境，全国上下坚持以科技创新引领经济社会高质量发展，R&D经费总量和基础研究投入双双迈上新台阶。…
全国已注册成立数据交易机构60家
　　人民网北京9月18日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局全国组织机构统一社会信用代码数据服务中心（以下简称代码中心）获悉，目前，在统一代码数据库中，全国注册成立的数据交易机构有60家，已注销11家。 2022年12月，中共中央、国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（以下简称“数据二十条”），初步搭建我国数据基础制度体系，对数据交易所的发展起到巨大的推动作用。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部