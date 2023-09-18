原标题：“浙”所大学毫无 “边界感”，但是师生都说体验好！

浙江大学，是一所历史悠久、声誉卓著的高等学府。这所百年名校，不仅在多个学科领域遥遥领先，更着眼于全面数字化战略，启动了“网上浙大2.0”的建设，成为教育领域数字化改革的排头兵。作为浙江大学信息化建设路上的长期伙伴，紫光股份旗下新华三集团与浙江大学携手推动智慧校园建设，从网络基础设施的完善与巩固，到服务、教学、管理等场景的智慧化升级与建设，再到整体智慧生态体系建设和AIGC的融合应用，是成为浙江大学消除“边界感”背后的“秘密武器。

用网无界 漫游无断连

以前，用网人群各有各的难处，师生们经常面临跨校区校园网频繁断连的困扰，管理人员则由于不同厂家的终端设备多样化而难以实现联通管理，运维人员则需要不断应对网络建设过程中源源不断的问题.....校园建设者们更是在全面布局网络建设、提升学校整体实力的路上不断探索前行。

浙江大学信息技术中心联合新华三集团打造的“无边界”网络，全面覆盖了人、境、景，稳定、高速的网络体验遍布校园各处的每一个群体、每一个场景、每一个角落。新华三提供的无线网核心BRAS，利用IPv6等技术，充分满足了无线网统一认证的刚性需求，通过集中认证节点和多种认证方式共存，实现不同终端厂家之间的无线全网漫游认证，全面突破了地域和空间的限制，实现了七大校区间的统一网络建设认证和校区内无线不断联的漫游体验，充分惠及40000+师生。网络基础设施的完善和万兆骨干网络平台的建立，也为师生用网提供了便捷的网络通道。同时，集大规模、多样性和灵活性于一体的网络架构平台，也极大地释放了信息中心建设的人力成本和资源，助力浙大校园信息化建设实现长足稳健发展。

智授无涯 资源无限用

此前，由于浙江大学网络建设的限制，教育资源互通和共享的程度相对较低，未能充分利用数字技术的优势发挥其价值。如今，浙江大学信息技术中心与新华三联合建设的教育专网，已成为智慧教育领域针对教育场景痛点和发展需求的重要里程碑。

新华三助力打造的教育专网将数据和网络应用到教育场景，构建专注于师生管理的基础网络，实现了从教学调度到研究协作、从课程安排到学生评价的无缝对接。浙江大学信息技术中心一位老师表示:“目前，浙大的万兆教育专网，联接了800余间智慧教室，支撑日均直播课程2000余学时，承载在线课程5万余门次。”

基于此，浙江大学的教学资源实现全面互通和共享，让学生随时随地获取高质量教学内容。同时，教师们的上课直播视频、录播课程等资源也可以便捷地上传至后端平台。如今，在浙大，教与学实现了良好的动态循环，为师生的长足发展提供了无界可能。

无边生态 智慧教室4.0

数字化改革如何打破传统教学的桎梏，通过技术手段实现教学体验的大规模提升?智慧教室4.0给出了最佳回答。

智慧教室4.0作为未来的智慧教室形态，是浙江大学信息技术中心与新华三共同构想和打造的下一代智能教学环境。它对“嘿版OS”终端操作系统、网络建设和方案应用等智慧教室生态元素进行整合，形成了一种全方位、多层次、高度互动的教学生态，助力构建人人皆学、处处能学、时时可学的教育空间，引领教育变革的前沿技术与生态。

身处AIGC的风口潮头，数据和技术已经成为教育和管理改革的催化剂，全面拥抱人工智能时代，是“网上浙大2.0”建设的必然选择。浙江大学全面拥抱人工智能时代，这一划时代的技术不仅将深度整合师生管理、校园安全和行政决策，还将引入更加智能化的教学分析和预测模型。新华三集团推出的百业灵犀私域大模型，不仅以强大的数据处理和分析能力，优化了浙大内部的各项服务，一系列嵌入AI技术的设备也在加速开发中，推动智慧教室从概念走向现实，勾勒出全新、全面、全方位的教育生态图景。未来，浙江大学将进一步与百业灵犀私域大模型联手，打破各个部门之间的数据孤岛，实现真正意义上的信息共享和资源整合。

新华三集团与浙江大学在数字化建设领域的长期探索与实践，标志着浙江大学在教育数字化战略实施中再下一城。未来，依托对信息化建设的探索和全面实践，以及AIGC技术的创新融合应用，新华三集团将继续携手浙江大学，引领教育行业数字化转型的前进方向。一个全新的、智能化的教育未来，已然展开帷幕。

(责编：曹淼、李源)

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