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华为亮相东博会 以科技赋能共拓中国-东盟建筑业融合发展新空间

2023年09月18日15:58 | 来源：央广网
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原标题：华为亮相东博会，以科技赋能共拓中国-东盟建筑业融合发展新空间

　　9月16日，第20届中国-东盟博览会（简称“东博会”）在广西南宁开幕。本届东博会以“和合共生建家园，命运与共向未来——推动‘一带一路’高质量发展和打造经济增长中心”为主题，聚焦数字经济、绿色经济等领域，助力战略新兴产业开拓国际市场，促进多领域交流与合作。中国-东盟建筑业合作与发展成果展（简称“成果展”）同期举办，展示行业最新科技成果。

　　作为空间智能化行业的引领者，华为全屋智能携稳定可靠、灵活普适的“1+2+N”空间智能化解决方案亮相成果展，展示绿色节能、安全呵护、健康舒适的“好房子”标准。

　    数字、绿色牵引中国-东盟经济发展，建筑业亟待智能化转型

　　今年是中国-东盟建立战略伙伴关系20周年，也是构建更为紧密的中国-东盟命运共同体提出10周年。当前，中国-东盟自贸区3.0版谈判正在稳步推进，3.0版谈判致力于提升双方经贸领域开放水平，拓展数字经济、绿色经济和供应链互联互通等新兴领域的互利合作。

　　从1.0版本到3.0版本，从传统领域拓展到数字、绿色新兴领域，中国与东盟多领域合作正进一步深化升级。数字经济、绿色经济是中国与东盟各国深入合作的关键抓手，也正在加速推动着建筑等行业的新一轮转型升级。

　　在推进中国-东盟区域经济一体化的务实平台东博会上，建筑业始终是一大重要板块。在建筑工业化、数字化、绿色化转型升级的发展趋势下，建筑空间的智能化也将为中国与包括东盟在内的“一带一路”合作伙伴在新一轮科技和产业变革下达成更多合作创造机遇，促进区域经济一体化发展，实现共赢。

　　顺应空间智能化趋势，华为打造稳定、灵活方案

　　作为通信和连接领域的领航者，华为通过绿色低功率高可靠的海思芯片、全球首个面向全场景分布式操作系统鸿蒙OS，以及智能硬件互联金标准鸿蒙智联三大自主可控的核心技术，打造了领先的空间智能产业链，为建筑行业的转型升级提供了“1+2+N”稳定、灵活的空间智能化解决方案。

　　华为全屋智能自2021年推出1.0版本以来，持续精进高可靠、高掌控、高智能、高感官和高心意“五高”体验。今年5月发布的全屋智能4.0更是带来了交互体验的革命性升级，不断引领空间智能化行业发展、带动更多消费者主动加入空间智能化浪潮。

　　在中国-东盟建筑业合作与发展成果展上，华为以绿色节能、安全呵护、健康舒适三大主题出发打造了全屋智能沉浸式体验区，立体化呈现华为全屋智能解决方案为建筑空间带来的连接、交互、生态、感官增强、场景自定义、空间管理与AI节能、设计/渠道链条重构七大改变，展示空间智能化的“中国样板”。

　　华为终端BG首席战略官、全屋智能产品线总裁邵洋表示，华为依据首创高集成可扩展主机，以及完全自主可控的PLC电力线载波技术，实现了“有电就有网”的超稳定连接，节能更环保；引进企业级专业安防摄像头，对空间周界进行AI检测，实时守护全屋安全；借助HarmonyOS AI引擎营造符合自然节律的照明，为用户提供舒适健康环境。华为“1+2+N”全屋智能解决方案普遍适用于住宅、酒店、学校、医院、办公、会议等各类空间类型，在赋能建筑空间智能化转型、推动区域数字经济发展方面具有行业领先优势。

　　华为创新技术赋能建筑行业，引领空间智能产业发展

　　近年来，住建领域正构建以“让人民住上更好房子”和“提升住房品质”为核心的新一代高质量住房建设与发展模式。2023年全国住房和城乡建设工作会议指出，要以建筑业工业化、数字化、绿色化为方向，不断提升建筑品质，为人民群众建设好房子，让人民群众生活更方便、更舒心。正如住建部科技与产业化发展中心副主任陈伟所说，“好房子”应是群众喜欢、想住又住得起的房子，其主要特点是安全耐久、健康舒适、智慧便利、经济适用、服务周全。

　　以技术进步带动建筑工业化、数字化、绿色化转型，建设安全耐久寿命长、功能齐全环境美、舒适健康品质优、运维管理服务好的高品质住房，是实现“让人民住上好房子”目标的关键举措。

　　华为全屋智能的历次迭代，始终聚焦建筑“使用方”和“管理方”价值的提升，通过技术创新持续引领产业发展，助力建筑行业打造智能好房子。对于空间使用者，华为全屋智能通过智能中控屏一屏稳控全屋、零学习成本可视可说、智能MINI一键切换场景等方式，让空间变化得心应手，空间轻松掌控；超级快控联合光影、音乐等氛围感设施，用户可设计高感官场景，获得极简、魔力的智慧空间交互新体验。对于空间管理方，华为全屋智能创新采用“行为节电模式”，通过AI超感传感器能够自动感知空间内有人无人，实现无感节电，满足办公、酒店、学校等建筑空间场景对低碳节能的需求。此外，华为全屋智能还为建筑管理方提供了一套可管、可维的低成本运营管理工具，远程即可查看、调控智能设备和场景，打通了空间末端与城市主体的数据流，激活了建筑行业发展的末端细胞。

　　华为全屋智能为人民提高生活品质、享受智慧生活提供了便利，同时激活了建筑行业增长的新引擎，将加速助力行业转型升级。未来，华为将继续以自主可控的创新技术、稳定可靠的灵活方案持续优化人们向往的“好房子”样板，以空间智能化打造建筑行业高质量发展的新增长极和新动力源，拓宽中国-东盟建筑行业融合发展新空间，引领全球空间智能化产业发展。

(责编：曹淼、李源)
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