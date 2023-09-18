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国家开发银行：扎实落实国家助学贷款额度提升和利率调整政策

2023年09月18日16:08 | 来源：人民网
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据国家开发银行最新消息，依据教育部、财政部、人民银行、金融监管总局发布的国家助学贷款政策有关规定，该行将对承办的国家助学贷款（含生源地信用助学贷款和高校助学贷款）作出相应调整，并启动2023年度已签合同的借款金额提升（简称“提额”）工作。

按照政策要求，国家开发银行承办的国家助学贷款的额度上限调整为：本专科生（含预科生）每人每年16000元、研究生每人每年20000元。今年尚未申请贷款的学生，可直接在上述贷款额度内申请国家助学贷款。今年已经提交贷款申请但尚未签订借款合同的学生，可通过开发银行“学生在线系统（https://sls.cdb.com.cn）”，或联系办理贷款的县级学生资助管理部门、高校学生资助管理部门修改贷款申请，调整贷款额度。今年已经签订借款合同的申贷学生，可通过学生在线系统申请远程提额。

贷款利率方面，今年尚未签订借款合同的申贷学生，将直接按照LPR减60BP的贷款利率签订借款合同。对今年已经签订的借款合同，利率将由合同约定的“LPR减30BP”直接调整为“LPR减60BP”。对存量（往年发放）的执行“LPR减30BP”利率的助学贷款，利率将统一于合同约定的贷款重定价日调整为“LPR减60BP”。具体政策参见国家开发银行官网相关公告。

开发银行有关负责人介绍，作为我国助学贷款主力承办银行，该行认真贯彻落实国家助学贷款相关政策，持续优化助学贷款服务。今年以来，该行积极落实免息和延期还本优惠政策，切实降低贷款成本，减轻学生还款负担。针对暑期汛情，该行通过开辟绿色通道、远程续贷、无纸化办贷和特事特办等措施，服务保障灾情严重地区的学生及时获得贷款支持。截至9月11日，开发银行今年新增受理助学贷款573亿元，惠及家庭经济困难学生556万人次。

(责编：曹淼、李源)
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