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刘嘉麒院士带队野外科考纪录片上线

2023年09月18日16:10 | 来源：人民网
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人民网北京9月18日电 （记者赵竹青）记者从中国科学报社获悉，近日，由该单位出品的科普纪实系列纪录片《跟着科学家去旅行》正式上线播出，其第一集由中国科学院院士、火山地质与第四纪地质学家刘嘉麒为作为领队，带队前往阿尔山进行野外科考。

在首集节目中，刘嘉麒院士团队在阿尔山进行实地考察，详细观察阿尔山地区玄武岩的分布、结构和特征，并将通过取样和分析，进一步揭示阿尔山地区的岩石特征和历史，也将在实验室中对取回的玄武岩矿石样品做全分析和拉丝测试，完成深化研究。在本次跟着科学家旅行的过程中，专注于地质研究的科学家们不仅展示出卓越的专业知识和观察力，还以通俗易懂的方式向观众解释玄武岩的特性和科学价值，并生动诠释阿尔山作为火山地貌的绝佳科普地，其大峡谷地貌、石塘林地貌、冷泉热泉水文特征等科普知识。

阿尔山是刘嘉麒院士科研生涯的重要科考地之一，从40多年前第一次踏入这片土地开始，刘嘉麒院士通过数十年如一日的研究与实地考察，助力阿尔山发展成为如今世界知名的火山地质公园。此次阿尔山之旅，刘嘉麒院士分享自己多年科考经历和心得，并对有志于从事科学研究的年轻人提出建议。

该科普纪录片不仅让观众了解到科学家们的野外科考工作日常，更通过镜头让旅行成为一场自然与人文并重的科普课堂，以别开生面的创新视角，丰富“讲好科学家故事、弘扬科学家精神”的新内涵。据了解，该纪录片坚持纪实创作手法，将科学的严谨性与自然的规律性相结合，多维度立体呈现科学事业的高度与科研人员的温度；致力于呈现每个科考目的地的自然景观，将科学的严谨与视觉的美感完美结合；尝试探讨科学与人文的交融，在科考过程中，科学家们不仅观察和研究自然，还关注人与自然的关系，思考人类行为对环境的影响。

(责编：赵竹青、高雷)
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