原标题：汇聚金融力量，共创美好生活——中宏保险发布客户服务权益报告

近期，积极响应 “金融消费者权益保护教育宣传月”的号召，中宏保险发布了2023年上半年度客户服务权益报告（以下简称“权益报告”），全面展示了中宏保险加速构建健康与养老生态圈，全方位满足客户康、养、品质生活服务需求的成果。

随着国内经济发展呈现回升向好态势，金融机构也在不断升级产品和服务，保障消费者权益，提振金融消费信心。长期以来，中宏保险坚持践行“以客为先”的理念，通过持续关注客户对公司保险服务权益的使用情况和反馈，来进一步提升服务质量和客户体验，打造真正以客户为中心的优质保险服务。

最新的权益报告显示，2023年上半年间，在健康服务权益方面，中宏保险共计提供了30,000余次线上咨询服务，平均每天提供185个诊疗建议，线下就医服务超过3,500人次，平均每天为20位用户解决就医难题；在养老服务权益方面，中宏保险提供的养老综合服务已覆盖超过20,000个客户家庭，服务范畴全面涵盖居家养老、护理型机构、高端养老社区等多种养老模式。

日常+重疾就医全覆盖 线上诊疗服务受欢迎

基于创新的MOVE健康管理平台，中宏保险的健康管理服务涵盖了线上+线下的全场景服务，并按照全生命周期的服务需求细分为“咨询”“问诊”“就医”“治疗”“会诊”“康复”等六大“安心”服务。无论是日常健康咨询，还是重疾就医，用户都能及时获得多种形式的健康管理支持与服务。

权益报告显示，2023年上半年，中宏保险提供的线上诊疗服务使用数量为线下就医服务使用数量的15倍，其中电话医生使用次数超过5,000次，累计服务时长近50,000分钟，视频医生使用次数超过3,000次，累计服务时长超过26,000分钟。7*24小时的线上诊疗服务让用户能更加方便、快捷地获得病情对症的解决方案，且用户可选择图文、电话、视频等多种线上咨询方式，满足用户不同层级的医疗健康诉求。

对于更加复杂的重疾就医服务，中宏保险也提供包括重疾绿通、MDT多学科会诊、海外医疗支持、重疾康复等在内的全面重疾支持。权益报告显示，启动重疾相关健康服务的客户平均年龄持续降低，今年仅为36.7岁，重疾发病年轻化的趋势提示应对重大健康问题更应重视“早筛查、早发现、早治疗”。另一方面，重疾患者对于顶尖优质医疗资源有着巨大需求，超30%的使用过MDT多学科会诊服务的客户也会发起海外二诊服务。中宏保险不仅提供国内三甲医院的专家资源，更能够帮助客户获得美国、日本、英国等医疗发达国家的优质医疗资源。

养老服务提升生活品质 专业护理服务需求凸显

基于“保险+养老”的天然适配性，中宏保险将保障产品与养老服务相结合，以更好地满足广大客户的养老保障和服务需求。在“康养传承”的公司战略指导下，中宏保险推出了全新升级的养老综合服务，整合了业内优质的养老产业资源，为客户及其家庭提供涵盖全生命周期、覆盖不同养老模式场景的全面养老服务。权益报告显示，目前中宏保险的养老综合服务已覆盖超过20,000个客户家庭。

在客户发起养老服务的类型方面，上半年度落地的养老综合服务以居家养老场景为主，占比超过85%，主要涵盖居家适老化改造、智慧养老等服务，用于改善家中长者的日常居住环境，提升居家养老安全性及生活品质。在所有养老服务中，院后康复护理服务的发起数量高居榜首，凸显老龄人口对于专业照护服务的刚性需求。

中宏保险还打造了“健康+养老”双管家团队，为客户提供全流程的一站式服务。通过深入沟通客户的康养实际需求，康养管家不仅能提供专业的服务建议，还能直接对接第三方康养服务资源，并全程一对一跟进保证服务品质。权益报告显示，“健康+养老”管家服务实现了100%的客户回访好评率，为打造更有深度和温度的客户服务体验树立了新的标杆。

近年来，中宏保险着力打造的康养生态圈建设卓有成效，截至目前，中宏保险的康养服务网络已经覆盖超过40个城市的200多个养老机构，总计超过15万余个养老床位。

(责编：曹淼、李源)

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