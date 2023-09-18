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境外78个国家和地区的支付产品可在境内银联商户便捷使用

境外钱包可扫境内银联二维码 银联国际为全球持卡人带来“无界”支付体验

2023年09月18日16:36 | 来源：中国银联
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原标题：境外钱包可扫境内银联二维码 银联国际为全球持卡人带来“无界”支付体验

　　哈萨克斯坦大规模发行银联卡、港澳钱包接入内地银联乘车码、韩国钱包NaverPay支持扫银联二维码、马来西亚支付转接网络与银联实现二维码网络互联互通……随着近期银联国际多项业务密集落地，境外人士可灵活选择刷卡、扫码、“挥”手机在境内商户消费，支付体验进一步优化。

　　银联是全球领先的国际卡组织，受理网络延伸至181个国家和地区。为更好服务双循环新发展格局，银联国际近年来在便利居民“走出去”的同时，也为境外人士“走进来”做好金融支付服务。在境外，78个国家和地区发行了超2亿张银联卡；30余个国家和地区落地超170个银联标准钱包。境内外银联卡持卡人可以使用这些产品，在日常消费和跨境出行中便利支付。

　　从刷卡支付到移动支付：更多元的入境支付选择

　　在杭州旅游的泰国游客吉提潘表示：“这次来中国，发现不仅能用泰国银行发行的银联卡刷卡，还能用开泰银行K PLUS钱包直接在中国商家扫码支付，的确非常方便。”

　　境外市场支付习惯各异,针对部分境外居民偏好现金、银行卡的支付习惯，银联与全球金融机构广泛合作，已在境外78个国家和地区累计发行了超2亿张银联卡。其中亚太地区每新增发行4张银行卡，即有1张是银联品牌，中国港澳、韩国、菲律宾、泰国等地银联卡发行规模均突破千万张。在阿联酋、肯尼亚、菲律宾、哈萨克斯坦等地，银联卡还成为部分当地居民的工资卡、学生卡和市民卡，融入其日常工作与生活。境外居民可使用这些卡片在境内商户和ATM支付或取现。中国港澳、新加坡等地的游客，还可用本地发行的银联卡绑定手机，通过HUAWEI Pay或Apple Pay在境内公交地铁、餐饮、百货等多场景“挥”手机支付。

　　结合在境内推广二维码支付的经验，银联还面向境外银行、支付企业推出了创新二维码支付解决方案。即通过支持境外钱包绑定银联卡，或在App内发行银联虚拟卡，从而实现在银联全球网络使用。这一创新方案广受境外用户和合作伙伴青睐。目前境外已落地了上百个此类可扫银联二维码支付的钱包，其中既包括港澳居民熟悉的云闪付App、八达通和BocPay，也涵盖市场规模居前的马来西亚GoPayz、泰国开泰银行K PLUS和韩国NaverPay等外国钱包。

　　这一方案具有五大优势：一是支付体验“无缝衔接”，境外游客可直接使用本地熟悉的钱包支付，无需另行开户或下载境内APP。二是与在境内使用银行卡消费费率一致，无额外手续费。三是应用场景广泛,支持非接、二维码和线上支付，一部手机实现全场景支付。四是隐私保护更完善，用户在本地机构完成身份验证即可，无需向第三方平台提供个人隐私等敏感信息。五是银联严格遵循“四方模式”，与发卡机构、收单机构、钱包等各方合作，具有国际通用的业务规则和技术标准，完善的差错处理及风险管理机制，能更好履行客户风险识别，跨境交易更安全。

　　从线上到线下：境内消费场景全开放

　　随着跨境人员流动有序恢复，境外发行的银联卡在境内交易量持续增长。顺应这一趋势，银联加快完善全球银联支付产品在境内的使用体验，为消费回暖带来新动力。

　　在线下，境内支持各类银联支付产品的商户已超2500万家、联网POS终端超过3300万台、ATM超过88万台，覆盖一、二线城市，并深入县域农村市场。在餐饮零售，交通出行和娱乐景点等入境游客商旅的“刚需”场景，银联产品使用体验不断优化。以交通为例，港珠澳大桥、中老铁路等跨境交通；境内44个城市地铁、超过1760个城市公交均支持“银联”。澳门居民还可直接打开本地钱包内的乘车码服务，刷码乘坐珠海公交。在线上，银联国际也不断推动各类网站、App向境外持卡人开放。现在，境外人士可用本地发行的银联卡，在淘宝购物、用携程订票、用滴滴打车、用美团点外卖，享受地道本地生活。

　　境外游客还有机会享受银联专属优惠。西湖时代奥莱广场、义乌商城宾馆、宁波状元楼等大批浙江知名酒店、餐厅和购物中心，为境外人士推出扫码支付满50元立减25元的折扣。在上海市商委支持下，银联国际联合银联上海分公司，精选东方明珠、大丸百货、比斯特购物村等知名商户，将于近期上线优惠。从北京、无锡等地离境的游客，还可享银联专属退税服务，退税直接到卡，根据卡片发行币种入账，无额外手续费。

　　从标准合作到互联互通：擦亮中国支付品牌

　　银联国际在不断完善网络、产品和服务的同时，还通过与境外支付网络互联互通，推动金融技术标准“走出去”，提升中国支付品牌国际影响力，实现境内外支付产业协同发展。

　　在东南亚，多国央行加快建设本国支付体系，推进二维码支付网络“两两对接”渐成趋势。在此背景下，银联国际创新推出“网络互连互通”合作模式，助力我国支付网络和东盟区域网络跨境互联互通进程。这意味着银联只需与境外二维码网络一点对接，即可快速、大规模相互开放二维码受理网络，本地商户无需改造和换码。今年以来，马来西亚PayNet、越南NAPAS、柬埔寨Bakong等东南亚本地支付网络先后与银联达成协议，约定基于该模式，规模化推动当地钱包在包括中国在内的全球网络中使用，同时也将实现旗下商户全部支持境内银联支付产品，双向提升往来居民消费体验。

　　银联国际还与多国央行、国家转接网络、支付联盟开展转接网络技术标准、二维码标准、芯片卡标准合作，为全球支付产业提供更多“中国方案”。老挝、泰国的银行卡转接网络是以银联技术和标准建设而成，银联还向亚洲支付联盟、泰国银行家协会等授权芯片卡标准。

(责编：曹淼、李源)
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