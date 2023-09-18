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工信部：元宇宙概念滥用频发 亟需通过标准统一产业共识

2023年09月18日17:43 | 来源：人民网
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人民网北京9月18日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为加快我国元宇宙标准化工作，紧跟国际元宇宙发展步伐，工业和信息化部科技司印发《工业和信息化部元宇宙标准化工作组筹建方案（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》），其中提出元宇宙概念滥用频发，亟需通过标准统一产业共识。

《征求意见稿》指出，2021年10月元宇宙概念提出以来，各国政府、产业界和学术界加快布局，在技术研究、产业推广、标准研制等领域开展了一系列工作。2022年6月，国际上成立元宇宙标准论坛，开展相关领域标准化工作，推动以标准化助力元宇宙产业发展。

“近期，国内企业紧跟元宇宙国际发展形势，纷纷加大研发投入，积极布局元宇宙应用，已具备开展标准化工作的基础条件。我国需尽快组织国内重点企业、科研院所等优势资源，加强元宇宙行业标准化工作，并推动我国优秀实践方案成为国际标准，提升产业综合竞争力。”《征求意见稿》指出，当前，元宇宙正处于快速发展阶段，面临认识不统一、应用不规范、伦理问题突出等挑战，亟需通过标准规范和引导元宇宙行业健康有序发展。

一是概念滥用频发，亟需通过标准统一产业共识。目前，产学研各方对元宇宙的定义尚未达成共识，部分资本、企业借元宇宙的热度炒作，导致其概念远脱离实际价值，一定程度上制约了元宇宙行业发展。加快研制元宇宙术语、参考架构等基础标准，以及工业制造、通信等领域行业应用标准，有利于统一各方共识，减少重复投入成本，形成推进产业发展合力。

二是技术边界模糊，亟需通过标准规范技术内容，促进应用创新和发展。元宇宙涉及区块链、云计算、人工智能等多技术领域，将通过多种终端应用于智能家居、智能汽车、智能工厂等多种场景，不同设备与场景间数据格式与形式过多，需要通过标准化厘清技术边界以及关注点，及早形成元宇宙技术框架，探索多元宇宙间互操作可能，打通不同元宇宙间的身份认证、内容交互、资产流通和数据流动等。应用方面，元宇宙应用场景正从游戏、社交向实体经济拓展，需要通过标准规范和支撑应用研发推广，避免重复、无序、低水平发展。

三是安全风险突显，亟需通过标准引导向善发展。元宇宙涉及到用户生理、行为、资产等个人敏感信息采集分析，存在多种数字身份、内容呈现方式和价值交换途径，传销诈骗、网络暴力、算法捆绑、数据滥用等乱象频发，伦理、数据安全、信息安全等风险突出。亟需通过标准化支撑监管，明确安全红线要求，积极引导元宇宙向善发展。

根据《征求意见稿》，工业和信息化部元宇宙标准化工作组工作范围包括五项：研究分析元宇宙领域标准化需求方向，建设和维护元宇宙行业标准体系，提出元宇宙领域行业标准制修订项目建议；开展元宇宙领域行业标准的制修订工作；预研元宇宙在工业制造、通信等领域应用标准，以及数字身份、虚拟数字人等相关领域关键技术标准；开展元宇宙领域的标准宣贯、应用推广以及人才培训等工作；积极对接元宇宙国际标准化组织，适时提出、参与元宇宙国际标准的制修订工作。

《征求意见稿》提出，工业和信息化部元宇宙标准化工作组成立后，将加强标准顶层设计，梳理标准化路线图。结合前期研究基础，组织国内元宇宙产学研用各方，加强体现元宇宙典型特征的标准体系研究和完善，编制元宇宙标准化路线图，明确标准化重点方向和研制顺序，成套成体系开展元宇宙标准制定。

同时，将按照急用先行的原则，重点加快研制元宇宙术语、参考架构等基础通用标准，元宇宙身份体系、数字内容生成、跨域互操作等关键技术标准，优先开展“元宇宙+工业制造”等行业应用标准研制。面向隐私保护、内容监管、数据安全等元宇宙领域中新技术、新产品、新业态、新模式，加快开展关键技术和产业发展研究，加强与脑机接口、生成式人工智能、量子信息等领域技术融合创新。

此外，将开展工业元宇宙、城市元宇宙、虚拟数字人等应用标准研究，指导行业协会、标准化专业机构和技术组织，面向元宇宙产业的生产方、使用方开展标准宣贯，引导企业在研发、生产、管理等环节对标达标，提升标准应用的有效性。鼓励国内企事业单位深度参与国际标准化活动，基于我国优势技术和丰富的应用场景，适时提出国际标准提案。依托国内元宇宙行业标准化工作基础，积极推动在ISO、IEC、ITU等国际标准化组织成立元宇宙标准化相关组织，提升我国元宇宙产业综合竞争力。

(责编：申佳平、高雷)
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