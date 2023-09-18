初秋，新疆喀什地区莎车县瓜果飘香，乡间林荫小道传来悠扬的音乐声。循着音乐声，记者来到莎车县一户农家院。葡萄架下，莎车县“十二木卡姆文化传承中心”的表演团队正在排练节目。时而苍劲深沉，时而流畅欢快，载歌载舞的表演直抵心灵，感染着在场的每一个人。

十二木卡姆是古丝绸之路上流传至今的艺术形式，集音乐、诗歌、舞蹈和生活习俗于一体，在民间音乐中占有重要的位置。被誉为“十二木卡姆之都”的莎车县位于沙漠边沿的绿洲，曾是古丝绸之路要冲。因此，十二木卡姆艺术也见证了丝绸之路沿途文化交流的灿烂历史。

十二木卡姆作为口传的民间音乐艺术，在历史的长河中经历了多次整理和规范。近些年来，在各界保护和传承下，古老的十二木卡姆艺术不断焕发生机。（努尔黑沙、许峥、唐宋）

（部分视频素材由莎车县融媒体中心麦麦提艾力·麦麦提明提供）

(责编：牛镛、姚奕)

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