人民网记者 李栋

强国必先强农，农强方能国强，全面推进乡村振兴是新时代建设农业强国的重要任务。近年来，以产业带动乡村振兴，用美景提升乡村旅游热度，成为当下重庆市彭水县棣棠乡“农文旅”融合发展的生动注脚。

棣棠乡，地处重庆彭水、丰都、石柱三县交界之地，依托独有的地理优势，紧扣“苗医”做好“药”文章，推进“中药材”产业化发展，大力培育乡村特色旅游，带动了当地群众增收致富。

合作社正在指导农户进行黄精栽种管护。棣棠乡人民政府供图

产业兴 以产业赋能乡村振兴

“前几年去种植基地务工，才晓得黄精的种植和管护都有技术要求，后来在技术员的指导下，学会了黄精的种植和管护技术。” 50岁的村民李秀权原来只会种植传统农作物，说起现在的发展笑得合不拢嘴，现在老李种植的46亩黄精，已被药材商提前收购了。“我算了一下，种植黄精比传统种植的收入要多两倍多。”

棣棠乡乡长郭唐敏介绍，该乡现有种植黄精3000余亩、黄柏4000亩、前茯500亩。“通过持续发力深加工，现已打造了棣棠黄精酒、黄精果、黄精丸、黄精面、瓜蒌油等8类特色农产品品牌。“近年来，先后引进了专业种植公司，建成了百亩以上中药材种植基地5个，采取‘公司+集体经济+农户’的模式，通过基地示范带动、农户土地入股、吸纳农户务工等多种途径，助推了中药材产业持续发展壮大。”

棣棠乡龙氼孔千亩大草原自驾露营基地。棣棠乡人民政府供图

乡村美 以美景带动特色旅游

乡村有着丰富的旅游资源，依托乡村生态资源和文化资源发展起来的乡村旅游是乡村特色产业的重要组成部分。

如今，棣棠乡依托秀美的里头河峡谷、龙氼孔千亩草场、国家级传统村落、天然的水溶洞等“一塘两坝四河”自然资源，积极探索发展生态休闲旅游。

“这几年前来旅游度假的游客越来越多，生意也越来越好，全家人齐心合力把农家乐生意越做越红火，收入也比往年出门打工翻了好几番。”现在在家门口吃上了“旅游饭”，挣到了“旅游钱”的村民黄海燕心里的一本账算得明明白白，前几年当地政府开始打造露营基地后，动员指导农户发展起了乡村旅游，“现在是农业生产、农产品销售、农家乐经营三不误。”

郭唐敏介绍，2020年以来，通过先后打造了里头河、龙氼孔自驾游露营地，引导新增发展农家乐12家、民宿18户，实现了游客吃在棣棠有特色、住在棣棠有风情、玩在棣棠有乐趣。2023年以来，全乡累计接待露营游客18000余人/次，旅游经济已突破300万元。

“下一步，还要把‘养在深闺’中的少数民族聚居自然村落保护好，开发好，坚持生态优先、绿色发展，让传统村落‘活’起来，激发起乡村振兴新活力。”郭唐敏对未来信心满满。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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