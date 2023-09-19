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前8个月我国邮政行业寄递业务量突破千亿件

2023年09月19日20:50 | 来源：新华网
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新华社北京9月19日电（记者邹多为、戴小河）国家邮政局19日公布的数据显示，今年前8个月，我国邮政行业寄递业务量累计完成1009.6亿件，同比增长13.1%。其中快递业务量（不包含邮政集团包裹业务）累计完成814.6亿件，增长15.9%。

具体来看，前8个月，同城快递业务量累计完成84.3亿件，同比增长0.2%；异地快递业务量累计完成711.6亿件，增长17.3%；国际/港澳台快递业务量累计完成18.7亿件，增长56.3%。邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成9708.5亿元，增长10.4%。

按区域看，前8个月，东、中、西部地区快递业务量比重分别为75.8%、16.4%和7.8%，业务收入比重分别为76.4%、14.0%和9.6%。与去年同期相比，中西部地区快递业务量比重和快递业务收入比重均有所提高。

从单月看，8月份，邮政行业寄递业务量完成135.9亿件，同比增长14.8%。邮政行业业务收入完成1226.2亿元，增长10.0%。

(责编：卫嘉、白宇)
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