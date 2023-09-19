人民网北京9月19日电 （王绍绍）19日，国家能源局发布1-8月份全国电力工业统计数据。

数据显示，截至8月底，全国累计发电装机容量约27.6亿千瓦，同比增长11.9%。其中，太阳能发电装机容量约5.1亿千瓦，同比增长44.4%；风电装机容量约4.0亿千瓦，同比增长14.8%。

1-8月份，全国发电设备累计平均利用2423小时，比上年同期减少76小时。其中，水电1984小时，比上年同期减少469小时；太阳能发电907小时，比上年同期减少40小时；核电5116小时，比上年同期增加121小时；风电1538小时，比上年同期增加79小时；火电2999小时，比上年同期增加67小时。

1-8月份，全国主要发电企业电源工程完成投资4703亿元，同比增长46.6%。其中，太阳能发电1873亿元，同比增长82.7%；核电522亿元，同比增长56.9%；风电1149亿元，同比增长38.7%。电网工程完成投资2705亿元，同比增长1.4%。

图片来源：国家能源局

(责编：杨曦、高雷)

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