人民网记者 车柯蒙

今年是“一带一路”倡议提出十周年。十年来，在与共建“一带一路”国家企业合作过程中，众多经营主体收获着市场不断扩大的成果，也见证了我国税收营商环境的持续优化。

在山东省，税务系统依托“‘一带一路’税之家”国际税收服务品牌，为越来越多的经营主体“走出去”“引进来”企业发展壮大保驾护航。

记者了解到，2022年5月，“‘一带一路’税之家”国际税收服务品牌正式创建。“‘一带一路’税之家既是一项创新之举，更是务实之举。我们将以此次推进会为契机，通过与税务部门加大合作，共同编制《领保伴你行》宣传手册，为企业对外投资提供详实的税收指引。”在2022年10月召开的山东“‘一带一路’税之家”建设推进会上，中共山东省委外事工作委员会办公室副主任李永森在致辞中表示。

据统计，2022年，山东省各类开发区“走出去”企业270户，占全省总量的近三分之一，共实现境外所得129.3亿元，占比全省“走出去”企业的69.5%。

涉及国家或地区多、跨境业务多、工作头绪多，是不少“走出去”企业面临的“烦恼”。在山东省滨州市，“‘一带一路’税之家”专家服务团队，征求企业涉税诉求，为企业送上一揽子税费优惠政策指引及中国居民赴境外投资指南等政策礼包，开展“多元化”宣传辅导，为企业提供强有力的税收政策支持。

愉悦家纺有限公司是众多受益企业之一。这家以纺织产业为主的大型民营企业拥有从产品研发、纤维加工、纺纱织造、印染整理到绣色缝制的完整产业链条，产品畅销60多个国家和地区。

“‘走出去’是公司发展迈出的重要一步，企业在全球经营范围不断扩大，发展前景更加广阔。”公司财务负责人甘丽英表示，“产品的核心竞争力是开拓海外市场的关键，近年来，公司不断在新产品上加大研发投入，产品越来越受到消费者的欢迎。2022年以来，我们享受研发费用加计扣除9800多万元，增加了产品研发的动力。”

除了税收优惠“真金白银”的支持外，税务机关还在提高服务质量上下功夫。“‘一带一路’税之家”服务团队统筹分析企业在外贸出口、合资建厂、境外交易等环节的涉税业务，了解企业经营特点、交易状况、涉税需求，为其提供全方位、链条式税收服务。

境外业务不断攀升，涉税风险随之增加，如何实现行稳致远，考验着“走出去”企业的税收风险防控意识和税收遵从意识。在滨州市，税务部门从提升企业风险意识入手，推行“提示办”服务，充分发挥税收大数据综合分析功能，及时发现纳税人涉税风险点，通过线上风险推送、线下税收专家提示等方式，帮助纳税人防控涉税风险。

“民营企业是‘走出去’的生力军。我们将常态化开展大走访大调研，通过精细服务、精准施策，提供全面的涉外税收信息服务和维权保障，全力以赴为企业排忧解难。”滨州市税务局有关负责人表示。

据介绍，“‘一带一路’税之家”规划了以“五高”为内涵的品牌建设措施，持续优化跨境营商环境。通过实施高标准的承诺服务、高效率的线上服务、高质量的线下服务、高水平的对接服务、高品质的服务品牌，为走出去企业提供全时空、无障碍、零距离的国际税务服务，更好服务高质量“引进来”与高水平“走出去”。

据统计，一年来，山东省省有794户次纳税人享受协定优惠10.2亿元，84户次纳税人享受递延纳税优惠5.68亿元，增加外资再投资56.51亿元，促进了全省对外经济合作与交流，国际税收营商环境更加优化。

“我们将以‘一带一路’税之家为载体，持续擦亮‘一带一路’税之家国际税收服务品牌，切实服务好高质量‘引进来’和高水平‘走出去’，助力实现‘一带一路’倡议下‘共商共建共享’的美好愿景。”山东省税务局党委委员、副局长黄玉远表示。

(责编：杨曦、高雷)

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