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铁路部门： 国庆假期增开列车车票已开售 各方向余票充足

2023年09月19日16:53 | 来源：人民网
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人民网北京9月19日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，今日，铁路部门开始发售10月3日火车票，各个方向余票充足。9月28日至10月2日，仍有余票。9月27日及其以前预售期内的车票，各个方向余票充足。根据客流需求，铁路部门将于假期增开的100余列旅客列车的车票9月18日已经开售，每日可增加客座能力7万余席。9月13日至18日，铁路部门共发售火车票1.11亿张。

国铁集团客运部负责人介绍，根据旅客出行需求，铁路部门已安排增开国庆假期100余列旅客列车，这些列车将于9月28日开行，车票已于9月18日开售。增开列车的主要方向是：南昌至广州、武汉至广州、长沙至南昌、南昌至上海、厦门至上海、深圳至长沙等。该负责人表示，根据火车票预售、候补购票数据和铁路运输能力情况，铁路部门还将适时增开热门方向、热点时段旅客列车。

该负责人提示，假期旅客出行高度集中，部分热门方向、热点时段列车车票紧俏，旅客朋友可以选择候补购票、中转换乘等方式购票，也可以根据不同时段、不同方向余票情况，选择错峰出行。

该负责人介绍，近年来，动车组列车票价实施了差异化的浮动定价机制，主要依据市场供求关系和客流规律，以公布票价为最高限价，分时段、席别、区段实行多档次、有高有低的票价浮动策略。今年国庆假期高铁仍然实行差异化票价，比如北京至上海间动车组列车票价，二等座最高667元，最低404元，旅客朋友可以根据需求自行选择。

该负责人提示，铁路12306从未授权任何第三方平台发售火车票，也不可能给第三方平台所谓的“优先购票权”。第三方平台在旅客朋友购票过程中会保留用户信息，不仅有附加费、加速包、捆绑销售服务等陷阱，还可能存在个人信息泄露风险。请旅客朋友一定要通过铁路官方渠道购票，认准12306官方网站和“铁路12306”官方APP，注意保护合法权益和个人信息安全。

(责编：王连香、高雷)
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