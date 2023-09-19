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我国全面恢复国际邮轮运输

2023年09月19日22:29 | 来源：新华网
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新华社北京9月19日电（记者王聿昊、叶昊鸣）记者19日从交通运输部获悉，经商有关部门，决定在上海、深圳邮轮港口试点恢复国际邮轮运输的基础上，全面恢复进出我国境内邮轮港口的国际邮轮运输。

近日，交通运输部印发通知，要求海事管理机构加强邮轮安全监管，按规定实施船旗国、港口国监督检查，在始发港邮轮首航次开航前须开展一次安全检查，督促邮轮运输企业加强船舶安全管理和应急演练，严格执行船舶禁限航管理等有关安全规定。

交通运输部有关负责人表示，国际邮轮载运旅客数量多、海上航行时间长、应急处置要求高，各地要扎实做好复航各项准备工作，加强安全应急管理和疫情防控，并做好邮轮运输市场管理，引导邮轮运输企业不断提高运输服务水平，会同相关单位指导邮轮运输、港口企业优化旅客进出港和登船流程，提升旅客服务体验。

(责编：卫嘉、白宇)
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