当下，正值脐橙采摘期。走进福建省三明市将乐县常口村800多亩脐橙种植基地，果农们穿梭在挂满果实的脐橙树下，忙着采摘成熟的脐橙和柑橘，一派繁忙的丰收景象。

据悉，将乐县有果树面积2516.67公顷，完成低产果园改造1000公顷，水果总产值10588万元，水果总产量约27393吨，其中，柑桔18272吨、梨2850吨、桃李萘4462吨，枇杷305吨，葡萄105吨，其它水果1399吨。