人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

 福建将乐：金秋采桔忙 

2023年11月01日10:00 | 来源：人民网
小字号
种植户在将乐县常口村脐橙种植基地中采收“中国红”。董观生摄
种植户在将乐县常口村脐橙种植基地中采收“中国红”。董观生摄
12345

当下，正值脐橙采摘期。走进福建省三明市将乐县常口村800多亩脐橙种植基地，果农们穿梭在挂满果实的脐橙树下，忙着采摘成熟的脐橙和柑橘，一派繁忙的丰收景象。

据悉，将乐县有果树面积2516.67公顷，完成低产果园改造1000公顷，水果总产值10588万元，水果总产量约27393吨，其中，柑桔18272吨、梨2850吨、桃李萘4462吨，枇杷305吨，葡萄105吨，其它水果1399吨。

(责编：董童、吕骞)分享让更多人看到

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部