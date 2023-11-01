原标题：泸州老窖：前三季度净利超去年全年 百亿酒企阵营中营收增速居首

泸州老窖10月30日晚发布2023年三季报，第三季度公司继续保持稳健增长态势，7月至9月实现营业收入73.50亿元，同比增长25.41％；实现归属于上市公司股东的净利润34.76亿元，同比增长29.43％。值得注意的是，前三季度泸州老窖实现归属于上市公司股东的净利润105.66亿元，已超过去年全年水平。机构预计，泸州老窖全年业绩高质量增长可期。

文化IP助力品牌价值提升

三季报显示，前三季度，泸州老窖实现营业收入219.43亿元，同比增长25.21％；实现归属于上市公司股东的净利润105.66亿元，同比增长28.58％。营收和归母净利润均保持了20％以上的增速。

值得注意的是，今年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为90.53亿元，同比增长43.41％。截至9月末，公司货币资金较年初增加90.09亿元，增幅超50％。公司表示，主要系经营活动收到的现金及取得银行借款增加共同影响所致。

国信证券表示，今年泸州老窖没有淡旺季之分，一季度进行春节动销、二季度开展春雷行动、三季度推进秋收计划，动员业务人员“淡季做市场、旺季做动销”，公司的管理禀赋和策略灵活性体现得淋漓尽致，预计能顺利完成全年营销计划。

今年以来，泸州老窖借助文化IP的持续推出，品牌力持续提升。泸州老窖创新打造了“窖主节”，“窖主节”是泸州老窖以“窖”文化为核心打造的消费者端全新IP，是泸州老窖粉丝的专属节日。通过窖主这一粉丝专属身份认证，让消费者获得高品质的美酒体验、文化体验和精神体验，全面创新和提升品牌与消费者的互动与触达方式。今年9月，泸州老窖更是将“窖主节”以粉丝嘉年华的形式从四川推向全国，到达秦皇岛、杭州、深圳，触及更多消费者。

除“窖主节”外，泸州老窖还通过多元文化表达，逐步搭建起自身品牌文化IP矩阵，不断提升泸州老窖品牌价值。在自创IP方面，“泸州老窖·国窖1573封藏大典”“国际诗酒文化大会”“让世界品味中国”全球文化之旅等活动持续开展，不断引入新元素、新内容，不仅成为展现泸州老窖文化的重要窗口，更树立了中国白酒文化传承创新的典范。

今年9月，2023年凯度BrandZ最具价值中国品牌百强榜单公布，泸州老窖品牌价值再创新高，“国窖1573”与“泸州老窖”双双入选，成为国内白酒行业唯一双品牌入围企业。其中，“国窖1573”品牌价值位列酒类品牌第三位，进一步彰显了“国窖1573”作为中国三大高端白酒的品牌地位。

全面进行数字化转型

近年来，白酒行业步入调整期，面对行业的不确定性，泸州老窖以消费者建设为抓手，打造穿越周期的能力。

坚持产品主义是泸州老窖进行消费者建设的根基。泸州老窖拥有连续使用至今450年、被誉为酿酒“活文物”的1573国宝窖池群，和不间断传承24代、699年，入选首批国家级非物质文化遗产名录的泸州老窖酒传统酿制技艺，构成独一无二的“活态双国宝”资源，是名副其实的“浓香鼻祖”。厚重的历史积淀为泸州老窖赋予了独一无二的品质感，成就了唯一蝉联5届“中国名酒”的浓香型白酒品牌。秉持精益求精的精神，泸州老窖还不断提高产品品质，满足消费者对更高品质的追求。

坚持以消费者为中心则是泸州老窖进行消费者建设的生命力。各种IP活动的持续推出，有效缩短了泸州老窖与消费者之间的距离，将资源和费用更精准投向C端。而这些活动背后，体现的是泸州老窖更加重视消费者的培育，不断摸索更高效的消费者沟通与互动方式方法。

在营销渠道上，泸州老窖也以数智化为引领，旨在进一步精准服务消费者。今年上半年，公司推出了五码关联产品，不仅能有效解决串货问题，而且有利于促进动销，优化费用投放，触及更多消费者。据悉，自五码关联产品推出以来，国窖1573和泸州老窖系列产品每个月的扫码开瓶率持续提升。

首创证券表示，公司高管对业务理解较深，对行业的变化趋势具备较清晰的洞察力，泸州老窖全年业绩高质量增长可期。

(责编：董童、李源)

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