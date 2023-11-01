人民网北京11月1日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，11月1日，为期20天的“双11”网购高峰期铁路快运服务正式启动。在中国国家铁路集团有限公司统一部署下，中铁快运股份有限公司（以下简称中铁快运公司）充分发挥高铁成网运行和安全快捷等优势，积极适应市场需求，优化配置运力资源，为人民群众提供更加优质高效的铁路快运服务。

一是投放充足运力。每日安排利用车厢富余空间及高铁快运柜存放快件的高铁载客动车组1350列以上，设有快件预留车厢的动车组50列以上，清晨开行、全列无旅客、可装运快件的高铁确认列车40列，昆明至成都整列高铁快运列车2列，开展高铁快运服务；每日安排运用行李车装运快件的普速旅客列车260列，在京广、京沪、沪深、浙广等干线铁路每日安排开行最高时速160公里的特快货物班列8列，开展普速铁路快运服务。在常州、无锡、镇江等高铁车站增办快运业务，全国铁路办理快运业务的车站达405个，其中高铁业务办理站310个。

二是优化快运产品。在提供“当日达、次日达”“批量达、特需达”“包量直达、批量特惠”等服务基础上，创新推出“高铁急送”，采用即收、即运、即送方式，在国内主要城市间，以高铁载客动车组列车为主要干线运力，高效衔接发到两端同城取送货骑手，保障装运、保障时效，实现“足不出户、微信小程序下单、最快4小时门到门当日送达”。对于安全要求高的运输需求，提供“高铁专人送”服务，专人手提、全程押运、专车取送，更好地满足客户差异化、个性化物流需求。

三是提升服务品质。优化客户服务体系，深化与电商、快递物流和生产制造业等行业头部企业“总对总”合作，构建全程物流和运输仓储配送一体化服务模式。应用铁路网络货运物流平台，提供以铁路干线运输为主体，公路接取送达为辅助的全程“门到门”物流服务。持续做好医药冷链“定温达”、温控货物“定时达”以及食品冷链“冷鲜达”快运服务，推出“专医送”服务，有力保障物流时效和品质。主动深入农产品市场，为固原牛羊肉、南昌黄鱼等农特、生鲜、时令产品提供全程“门到门”铁路快运服务，助力乡村振兴。

(责编：王连香、吕骞)

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