人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

海关总署取消原产地企业备案 出口企业享惠更便利

2023年11月01日16:11 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月1日电 （记者栗翘楚）日前，记者从海关总署获悉，为优化跨境贸易营商环境、促进贸易便利化，海关总署发布2023年第136号公告，自2023年11月1日起，取消出口货物原产地企业备案事项。首次办理原产地证书的申请人可直接通过国际贸易“单一窗口”或“互联网+海关”向海关申领证书。

海关总署关税司相关负责人介绍，今年前三季度，我国出口企业申领RCEP等优惠贸易协定原产地证书涉及货值2524亿美元，取消原产地企业备案是海关深入贯彻党中央、国务院稳增长政策的落实举措之一，也是海关持续落实简政放权、优化营商环境、助企纾困保经营主体的改革创新措施之一，能够进一步释放协定关税优惠红利，切实帮助企业降本增效、提升产品在海外市场的竞争力。具体体现在以下几个方面：

证书申请更加智慧。一改原先原产地企业“先备案后签证”的作业流程，绝大部分企业的基本信息可由海关大数据池自动获得，有效减少企业信息手工录入，节省时间和精力。同时海关原产地签证业务申报界面功能进一步整合，用户体验更加友好。

企业获得感更加明显。叠加海关总署先前推出的原产地证书智能审核、自助打印等改革措施，形成了涵盖原产地签证事前、事中、事后的全流程便利化举措，提升企业满意度和获得感，预计年均惠及新企业3.5万家。

营商环境更加优化。取消原产地企业备案，不仅简化了原产地证书申领流程，更是打造了贴近经营主体、更加宽松的签证服务模式，进一步提升原产地证书申领便利化水平。此项改革将为打造更加优化的跨境贸易营商环境提供助力，便利我国出口企业更好地运用优惠贸易协定原产地规则，享受关税优惠红利。

(责编：王震、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
海关总署取消原产地企业备案 出口企业享惠更便利
　　人民网北京11月1日电 （记者栗翘楚）日前，记者从海关总署获悉，为优化跨境贸易营商环境、促进贸易便利化，海关总署发布2023年第136号公告，自2023年11月1日起，取消出口货物原产地企业备案事项。首次办理原产地证书的申请人可直接通过国际贸易“单一窗口”或“互联网+海关”向海关申领证书。…
组图：税收政策落实落细 疆味水产迎丰收
　　捕捞、装车、上市、销售……走进新疆维吾尔自治区东北部昌吉州玛纳斯县广东地乡生态螃蟹养殖基地，养殖户们热闹开捕，将一只只鲜活肥美、个大饱满的螃蟹倒进船舱。 “今年是个丰收年，出产的螃蟹已经被各大市场提前预订。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部