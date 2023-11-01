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组图：税收政策落实落细 疆味水产迎丰收

人民网记者 车柯蒙
2023年11月01日16:11 | 来源：人民网
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在昌吉州玛纳斯县广东地乡生态螃蟹养殖基地，养殖户将捕捞的螃蟹打包装箱，准备送往周边商超。国家税务总局玛纳斯县税务局供图 崔刘红摄
在昌吉州玛纳斯县广东地乡生态螃蟹养殖基地，养殖户将捕捞的螃蟹打包装箱，准备送往周边商超。国家税务总局玛纳斯县税务局供图 崔刘红摄
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捕捞、装车、上市、销售……走进新疆维吾尔自治区东北部昌吉州玛纳斯县广东地乡生态螃蟹养殖基地，养殖户们热闹开捕，将一只只鲜活肥美、个大饱满的螃蟹倒进船舱。

“今年是个丰收年，出产的螃蟹已经被各大市场提前预订。公司的发展离不开国家好政策的支持，2023年以来，我们享受增值税等税费减免3.9万元，为公司持续发展多元化养殖提供了信心支撑。我们还完善了冷链运输渠道，鲜活美味的螃蟹将乘飞机从产地直达全国各地，让各地消费者能品尝到疆味水产。”当地一家农业公司负责人陈准说。

记者了解到，2023年，昌吉州坚持以现代农业产业园引领农业提质增效，加快农业“8+N”全产业链重点链发展。 “现代农业发展需要财政、税收和科研等政策激励，把先进的生产理念、生产技术和营销方式融合起来改造传统农业，加快农业现代化发展步伐。”国家税务总局昌吉回族自治州税务局纳税服务科科长吕芳在接受人民网记者采访时表示。

吕芳表示，税务部门聚焦农业产业发展需求，将落实税费优惠政策与便民办税服务作为促进乡村振兴的抓手，针对现代农业产业园、农业龙头企业等经营主体，加大宣传辅导涉农税费优惠的力度，帮助相关经营主体用足用好税费优惠政策，缓解资金压力，提振发展信心，为新疆农业高质量发展持续注入税动能。

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