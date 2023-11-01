人民网北京11月1日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，11月1日，中国极地考察船雪龙号在上海启程，中国第40次南极科学考察正式启动。本次南极科学考察气象部门共有4名队员参与，除完成南极地区常规气象观测业务站的观测任务外，还将通过释放探空或无人机、布设自动气象站、安装无人值守的大气环境观测系统等获取极地边界层大气垂直结构、南极臭氧洞过程和温室气体等观测资料，以更好地研究极地冰-气相互作用及其对全球气候变化的响应和影响机制，特别是中山站至南极内陆昆仑站纵剖面观测资料。

中国第40次南极考察将重点开展三项工作：

一是建设新的科考站。该站位于东南极罗斯海沿岸区域，是我国第五个南极考察站，是继长城、中山站之后的第3个常年考察站，也是首个面向太平洋扇区的考察站，将开展大气环境、海洋基础环境、生物生态等多圈层、多学科的观监测和科学研究工作。建成后预计可接待度夏考察人员80人，越冬考察人员30人。

二是围绕气候变化对南极生态系统的影响与反馈开展调查。依托“雪龙”号和“雪龙2”号船分别在东南极普里兹湾、宇航员海，西南极罗斯海、阿蒙森海及南极半岛临近海域开展生物生态、水体环境、沉积环境、大气环境及污染物分布综合调查监测；依托昆仑站、中山站、长城站开展生态系统、近岸海洋环境、土壤环境、地质环境、大气环境、雪冰环境、空间环境综合调查监测，深入研究南极在全球气候变化中的作用。

三是积极开展国际合作。开展国际南极科学前沿领域合作研究，实施与挪威、澳大利亚等多国合作的恩德比地航空调查任务，探究南极冰盖接地带这一关键数据空白区域的冰-海-基岩相互作用，支持冰盖物质平衡的精确评估和不稳定性研究。与美国、英国、澳大利亚、意大利、韩国、俄罗斯、智利等国开展后勤保障方面的国际合作。

据悉，为保障此次科考任务顺利完成，中国气象科学研究院全球变化与极地研究所为科考队员专门开展了针对性培训，观测设备均进行了行前外场测试。科考任务还得到河北、浙江、山东等省气象局相关单位的支持。

(责编：王震、吕骞)

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