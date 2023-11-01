人民网记者 孙博洋

广州城边木棉花，花开十丈胜丹霞。10月27日至29日，广州市南沙区明珠湾横沥岛尖东侧，国际金融论坛（IFF）20周年全球年会在广州南沙IFF永久会址举行。

国际金融论坛（IFF）永久会址恰似迎风绽放的木棉花，吸引了全球经济界的目光。本次年会以“‘新资本、新价值、新世界’：全球经济碎片化下的重振与合作”为主题，聚焦世界经济发展趋势，为应对全球性的新挑战贡献智慧，凝聚共识。

呼吁全球合作 共同遏制世界经济碎片化

在今年的年会上发布的《IFF2023年全球金融与发展报告》指出，2023年全球经济增长进一步放缓，2024年，全球经济增长预计将保持在3.1%的疲软水平。

IFF学术委员、亚洲开发银行前副首席经济学家庄巨忠表示，由于各国大幅收紧货币政策以遏制通胀，2023年世界经济增长进一步放缓。

报告认为，大多数国家的货币紧缩周期可能在2024年结束。然而，紧缩的货币和金融状况仍将继续，将继续抑制需求增长从而限制全球复苏的步伐。

当前，逆全球化加剧，地缘冲突不断，高利息、高债务不仅困扰着发达国家和发展中国家，高不确定性拖累着世界经济的复苏与发展，与会嘉宾纷纷表示世界经济重回发展之路必须加强国际合作，推动新一轮的全球化。

国际金融论坛（IFF）联合主席周小川表示，面临全球经济挑战，各国应坚持全球化的正确方向，捍卫多边主义，避免搞筑强设垒、脱钩断链和经济胁迫，要建设开放性世界经济，反对保护主义，避免滥用国家安全理由，限制贸易和投资。

“世贸组织呼吁重新全球化、再全球化，意在将贸易一体化扩大到更多人、更多经济体，以及更多领域。”世界贸易组织（WTO）总干事恩戈齐·奥孔乔·伊韦阿拉表认为，通过再全球化将创造更多就业机会，实现全球经济增长和减贫。

对外经济贸易大学校长赵忠秀表示，面对碎片化的世界经济和一些国家泛政治化、泛安全化的产业政策，要加强WTO的作用，坚定推进多边体制。

发现新机遇 为世界经济发展寻找新动力

与会嘉宾认为，过去几十年世界经济告诉发展离不开生产率的不断提高和创新，解决当前世界经济发展放缓，仍需要寻找提高生产率的新方法和科技、制度、全球合作的创新。

世界贸易组织（WTO）原副总干事易小准认为，全球主要经济体需要理性地平衡好安全和开放以及发展之间的关系，重塑共治、共享、共赢的全球治理新格局，打造稳定和有韧性的全球产业链、供应链。

世界银行东亚与太平洋地区副行长曼努埃拉·菲罗表示，全球经济恢复增长需要经济改革创新和国际合作，各国应建立良性循环，避免恶性循环，要采取进一步的一体化，而不是保护主义。

与会嘉宾认为能源革命与创新已经成为世界经济的新增长点之一，而绿色金融为能源革命提供重要支撑。

联合国大会主席理事会主席韩升洙表示，我们都被气候变化深刻地影响，所有人都不能独善其身，金融领域也不能够独立于气候变化之外。金融可以是非常重要的工具，在应对全球气候变化中发挥重要作用。

联合国前副秘书长兼联合国环境规划署前执行主任埃里克·索尔海姆表示，中国在绿色发展的道路上步调非常地坚实，更重要的是，私营部门积极参与并表现出惊人的创新活力，在绿色创新发展方面成就卓著。在绿色发展方面的创新和实践中，中国发挥了引领作用，一些企业和个人走在了环境治理和绿色发展的前列。

中国工业节能与清洁生产协会会长王小康表示，在经济领域，可持续发展最重要的就是成功实现能源转型，而第三次能源革命的特点就是实现能源绿色低碳转型，用以支撑全球的可持续发展。

世界可再生能源署的统计数据显示，全球可再生能源中，中国的可再生能源发展速度非常快，占全球的31.9%。2023年，中国太阳能光伏的组件生产已占全球的85%以上。

亚洲经济具备韧性 中国仍为世界经济增长重要引擎

与会嘉宾认为，亚洲经济明显好于全球其他区域经济，而中国对于世界经济增长仍做出巨大贡献。

国际货币基金组织(IMF)总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃表示，全球经济展现了韧性，IMF预计全球增长将进入正增长，不同国家和地区的差异表现会更加明显，亚洲比其他的区域表现更好，中国对全球增长的贡献度超过30%。

亚洲开发银行前行长中尾武彦对中国经济的持续发展持乐观态度。他认为，庞大的市场、优秀的创新和研发能力，以及大量的人才都是中国经济长期向好的基础。

国际清算银行（BIS）亚太区首席代表张涛表示，亚洲地区通胀相对温和，且金融相对更具韧性。他认为，宏观和微观政策互补的调节管理方式为本地区的金融稳定作出了贡献。

瑞银证券首席中国经济学家汪涛表示，亚洲地区的开放政策更为成功。目前该区域内的融合和自由贸易正在蓬勃发展。

国际货币基金组织（IMF）原秘书长林建海表示，“一带一路”倡议是一个具有重要意义的国际倡议，在当前高不确定性的国际环境里，更为重要。

哈萨克斯坦前副总理凯拉特·克林姆别托夫表示，十年来，哈萨克斯坦已建成2000多公里铁路，连接东西、纵通南北，“一个自给自足的交通网络与世界上第二大经济体和欧盟经济体相连，这对于哈萨克斯坦和全球贸易来说都是福音。”他说。

巴基斯坦联合银行监事希拉吉丁·阿齐兹预测未来会有更多产业园在“中巴经济走廊”上进一步整合，两国的人才互通会更加便利，接下来十年会涌现大量机遇。“预计到2030年，‘一带一路’合作将会为巴基斯坦GDP增长贡献2.5%的增长率，满足超过50%的能源需求。”他预测。

在阿联酋中央银行前主席苏丹·本·纳赛尔·苏瓦迪看来，共建“一带一路”最明显的成果是降低了制造品的价格。他说，阿联酋大约30%-50%的制造产品价格下降，这是因为“一带一路”合作为发展中国家提供了可靠的服务供应链。

马来西亚驻广州总领事苏莱雅表示，2013年，马来西亚就启动了第一个“一带一路”合作项目，中国一直是马来西亚第一大贸易和投资伙伴，“一带一路”合作连接了贸易，促进了国家和区域、国际发展。

木棉花开凤凰飞来，融汇四海聚湾区。中国开放的大门越来越大，中国经济的大船乘风破浪。为期3天的国际金融论坛（IFF）20周年全球年会，汇聚了来自全球50多个国家的政要、国际金融机构的负责人和专家学者以及企业家代表，三十余场论坛活动，聚焦全球金融大势，共话世界经济发展，让广东南沙成为全球瞩目的焦点，成为了解世界经济走势的窗口。

(责编：王震、吕骞)

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