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前9个月旅行服务进出口同比增长69% 继续保持增长最快服务贸易领域

2023年11月02日07:56 | 来源：人民网
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人民网北京11月2日电 （记者孙红丽）商务部近日发布数据显示，2023年1至9月，我国服务贸易继续保持增长态势。服务进出口总额48180.7亿元，同比增长7.7%。

数据显示，1至9月，我国服务出口19720.6亿元，下降8.2%；进口28460.1亿元，增长22.4%；服务贸易逆差8739.4亿元。主要呈现以下特点：

知识密集型服务贸易占比提升。1至9月，知识密集型服务进出口20259.5亿元，同比增长8.6%，占服务进出口总额的比重达42%，较上年同期提升0.4个百分点。其中，知识密集型服务出口11512.9亿元，增长10.4%，知识密集型服务进口8746.6亿元，增长6.4%。

旅行服务持续恢复。1至9月，旅行服务进出口10540亿元，同比增长69%，继续保持增长最快的服务贸易领域。其中，出口增长51.9%，进口增长70.4%。

(责编：孙红丽、吕骞)
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