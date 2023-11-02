人民网北京11月2日电 （记者孙红丽）商务部新闻发言人束珏婷2日在例行发布会上表示，今年前9个月，我国吸引外资规模同比下降，但仍处于近10年同期较高水平。特别是新设外资企业数较快增长，印证了外商长期在华投资热度不减。

束珏婷介绍，商务部将着力做好以下五方面工作：一是放宽外资市场准入。研究推动合理缩减外资准入负面清单，全面取消制造业领域外资准入限制措施，扩大现代服务业外资市场准入。努力破除影响外资准入的隐性壁垒，保障内外资依法平等进入负面清单之外的领域。

二是强化支持政策。会同各部门、各地方落实好国务院出台的24条稳外资政策措施，进一步加强宣传解读和培训，继续出台相应配套细则，确保各项政策落地生效，让外资企业更有获得感。

三是打造“投资中国”品牌。指导服务地方持续开展外商投资促进工作。将在第六届进博会期间举办“投资中国年”高峰会议，加强投资机遇和政策宣介，促进招商对接和项目撮合。

四是推进开放平台建设。深化国家服务业扩大开放综合示范试点，率先建设与国际高标准经贸规则相衔接的服务业开放体系。深入推进国家级经开区创新提升，打造稳外贸稳外资“主阵地”。

五是加强外资企业服务保障。用好重点外资项目工作专班、外资企业圆桌会议制度和外资企业问题诉求收集办理系统，深化与外资企业和外国商协会常态化交流，积极协调解决困难问题，让外资企业不仅进得来、还能留得住、更要发展好。

(责编：孙红丽、吕骞)

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