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商务部：截至目前累计建设城市一刻钟便民生活圈2973个

2023年11月02日16:45 | 来源：人民网
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人民网北京11月2日电 （记者孙红丽）今年7月，商务部等13部门联合印发了《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划（2023-2025）》。11月2日，商务部新闻发言人束珏婷在例行发布会上介绍，截至目前，前三批150个试点地区累计建设2973个生活圈，服务居民约6000万人。

束珏婷表示，通过开展“一刻钟便民生活节”等活动，引导各类企业和商户走进社区，更好摸清居民需求，提升服务品质，进一步挖掘建设便民生活圈的活力和潜力。围绕便民生活圈政策创新、模式创新、服务创新，将集中推广前三批试点地区建设经验。同时，还将进一步完善小修小补便民地图，方便居民查得快，找得到。

束珏婷介绍，作为落实三年行动计划的一项具体举措，商务部于11月1日起开展为期两个月的“全国一刻钟便民生活节”，组织前期150个试点地区行动起来，推动百城千圈联动，便利居民美好生活。在活动的具体安排上：

一是让居民享受更多实惠。引导各地因地制宜、因圈施策，自主确定活动内容和时间，动员广大零售企业和支付平台、电商企业走进社区，贴近居民需求，推出各具特色的优惠、团购活动。

二是让居民享受更多便利。鼓励品质商品、绿色智能家电、家居焕新等进社区，开展美食节、美食汇等体验活动，方便居民在“家门口”就能感受潮流时尚，体验品质商品，品尝多样美食。

三是让居民享受更好服务。鼓励餐饮企业和社区食堂，开展老年助餐服务，方便老年人就餐。鼓励社区设置临时存放点，为有装修、搬家需求的居民提供便利。通过专业回收、现场交易、寄卖等方式，帮助居民处理家庭闲置物品。开展再生资源回收等公益宣传，倡导绿色、节能、安全的消费理念。

(责编：孙红丽、吕骞)
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