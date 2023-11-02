人民网北京11月2日电 （记者赵竹青）随着我国科技创新事业的快速发展，科研人员和社会公众对科技论文、专利、数据信息等学术资源的需求越来越大。11月1日上午，“PubScholar公益学术平台”在中国科学院文献情报中心正式发布，目标是成为中国优质公益学术资源的聚集高地和全球优质公益学术资源的汇总索引。

该平台首期整合集成了中国科学院的科技成果资源、科技出版资源和学术交流资源，开放获取环境下允许集成服务的学术资源，以及协议授权或其它合作共建模式获得授权的学术资源。目前可检索的资源量约1.7亿篇，可免费获取的全文资源量约8,000万篇，包含期刊论文、学位论文、预发布论文、专利文献、领域快报、动态快讯、科学数据和图书专著等类型。

在功能方面，“公益学术平台”提供公益性学术资源的集成检索发现、可获取全文资源的多途径导航、集成科大讯飞翻译引擎、主动推送领域高价值文献、个性化学术资源的组织管理和开放型学术资源的交流与共享等六大功能。后续二期建设将继续丰富学术资源，完善服务功能，持续提升精准、智能、高效和易用服务能力，努力发挥好聚资源、塑模式、建生态、促创新的作用。

当天，中国科学院迎来建院74周年。中国科学院副院长丁赤飚表示，在建院74周年之际上线“公益学术平台”，为全社会提供公益性学术资源服务，体现了中国科学院作为“人民科学院”的社会责任，彰显了国家战略科技力量的使命担当。中国科学院希望与社会各界携手构建新型学术交流体系，打造开放高效的知识创新生态，充分激发大众的创新潜力，有力支撑我国科技创新活动和经济社会发展。

据了解，“公益学术平台”由中国科学院文献情报中心、中国科学院计算机网络信息中心、中国科技出版传媒股份有限公司（科学出版社）为主建设，得到了有关出版商、科技期刊、科研机构和广大科研人员的支持，创新了学术资源共建共享模式。“公益学术平台”旨在为我国科技界和全社会提供高质量的公益性学术资源，提供学术资源检索发现、内容获取和交流共享等基础服务。平台坚守公益性学术服务定位，坚持国际通行标准，充分尊重知识产权，汇聚了丰富的高质量、多类型学术资源，积极促进公共资金资助的科研成果及时开放共享。

(责编：赵竹青、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经