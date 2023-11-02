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《科技创新（四）》纪念邮票首发

2023年11月02日17:30 | 来源：人民网
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人民网北京11月2日电 （记者赵竹青）《科技创新（四）》纪念邮票11月1日在京首发。此套纪念邮票共5枚，主题分别为：人工合成淀粉、多年生稻、“祝融号”火星车、夸父一号、高海拔宇宙线观测站。

据介绍，“科技创新”系列纪念邮票由中国科学院与国家邮政局联合策划，旨在展现我国近年来取得的重大科技成果，传播科学思想，弘扬科学精神。此前，“科技创新”系列纪念邮票已于2017年、2019年和2021年相继发行了三套，展示了我国近年来取得的15项重大科技成果。

《科技创新（四）》纪念邮票延续了前三套的风格，采用现代插画方式创作，色彩鲜亮明快，画面清新自然。此套邮票使用了无色荧光特种油墨，在紫外灯照射下，会显示出更多与成果相关的科普信息。此套邮票计划发行700万套。

(责编：赵竹青、吕骞)
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