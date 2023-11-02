人民网北京11月2日电 （记者赵竹青）记者从广东省计量科学研究院获悉，该院历时五年集体攻关，于近日攻克了宽带加脊天线的一系列技术难题，突破了国际测量标准天线的技术瓶颈，成功研制出两款新型宽频带高增益天线。

天线，如同人的双耳，感知能力越强就越能在复杂的电磁噪声环境中精准识别有效电磁信息。宽带加脊天线具有测量数据一致性好、测量过程高效等优势，但其可用带宽、增益量值及阻抗匹配关键参数设计难以最优分配，严重制约着无线电精密测量技术的发展。

据介绍，团队历时五年集体攻关，率先在国际上提出“电磁聚波”分立结构、“超构材料”集成结构，攻克了宽带加脊天线的应用频带窄、灵敏度弱及系统阻抗失配等一系列技术难题，成功研制出两款新型宽频带（700MHz-18GHz，1GHz-28GHz）高增益（5.7dB-13.5dB，5.1dB-13.0dB）天线，分别实现了原本发散的电磁波定向集聚，将感知灵敏度增强了2倍以上，并能够根据特种环境需求实现可重构，进一步提升特定频带的感知灵敏度。

该科研成果已在国际天线领域顶级期刊《IEEE Antenna Wireless Propagation Letters》发表论文，并获得多项发明专利授权。

(责编：赵竹青、吕骞)

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