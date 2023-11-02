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北交所：投资者突破600万 交投活跃度提升

2023年11月02日20:51 | 来源：人民网
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人民网北京11月2日电 （黄盛）据北京证券交易所（以下简称“北交所”）消息，开通北交所权限账户数在2023年10月25日首次突破600万户，并于10月31日达到605万户。“深改19条”发布以来累计新增47万户，较2023年年初累计新增78万户，交投活跃度不断提升。

据介绍，自2023年9月1日中国证监会发布《关于高质量建设北京证券交易所的意见》以来，优化投资者适当性管理、修订转板指引、调整发行底价制度、扩大做市商队伍、融资融券标的股票扩大至全市场、推出公司债（信用债）业务等，一系列着眼于丰富产品体系、完善市场基础功能的改革举措密集落地，推进速度和力度均超市场预期。随着改革持续推进，投资者开户数量快速增长，参与度也明显提高。业内人士指出，大量优质上市公司是交易所交投活跃的关键，高质量企业的增加与北交所市场流动性提升相辅相成，北交所“优质股”当前正在受到资金的加持。

与此同时，北交所积极开展投资者教育活动，引导投资者客观分析北交所市场的投资价值，将北交所改革举措及市场建设情况送到投资者身边。目前已联合近30家证券公司，以“现场+线上”的形式开展30余场“北交所走近投资者——北交所深改专题投教活动”，覆盖45万余人次。证券公司充分发挥服务投资者“前沿阵地”作用，配合做好制度修订、技术改造、新规宣传等改革落地相关工作，多家证券公司推出“一键开通北交所”功能，便利科创板投资者入市交易。

(责编：王震、吕骞)
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