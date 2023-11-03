抓实“三个聚焦” 融入国际传播格局

重庆市璧山区委常委、宣传部部长 欧汉东

重庆市璧山区融媒体中心围绕“四全媒体”建设理念，聚焦体制机制改革、内外同频共振、强化多元经营，提升引领力传播力影响力。

聚焦体制机制改革，为融入国际传播格局打牢基础。中心立足实际，重构内部组织架构，成立行管、采编、经管三大中心。构建新型采编播发流程，夯实“一次采集、多种生成、多元传播”全媒体采编格局。

聚焦内外同频共振，为融入国际传播格局注入动力。依托采前会、编前会等制度，围绕重大主题设置议题，并向主流媒体推送优质选题和稿件。通过海外社交媒体矩阵，展示璧山发展状况和城市形象。

聚焦多元经营，为融入国际传播格局提供保障。积极探索“新闻+政务+服务”融合发展新路径。

小媒体做出大融合

重庆高新区党工委宣传部常务副部长、融媒体中心主任 邓晓伟

重庆高新区融媒体中心围绕党媒主责主业，以融合发展方式构建四大体系。

融合主流媒体，建立原创内容生产体系。牢牢把握正确舆论导向，为主流媒体供给优质内容。

融合新型平台，建创新模式的运行体系。通过“24小时直播科学城”模式和多元社区模式，让受众感受“元宇宙”式虚拟社区生活。

打通辖区资源，建贯通基层的产品体系。依托辖区高校建人才实践就业基地；推动数字化平台“融媒通”，建常态化选题交互机制。

融合新技术，建领先科技的试验体系。首先，现阶段内容建设中融入大数据和移动连接等智能元素；第二，与高科技头部企业合作，将其关键产品融入载体应用场景；第三，全面建成全方位智能化融媒体平台。

壮大主流舆论 凝聚奋进力量

湖北省赤壁市委书记 董方平

湖北省赤壁市被列为县级融媒体中心建设试点县（市）以来，牢牢把握媒体融合发展方向，研究解决改革发展问题。赤壁融媒体中心形成科学有效的扁平化管理模式，建成“策采编播发”一体化集约高效生产体系，构成“广播电视+APP+第三方平台账号”融媒体传播矩阵。拓展“新闻+”模式，建立客户端服务平台，帮助解决群众急难愁盼问题。

赤壁将充分发挥县级融媒体中心引导、服务群众作用。坚持党管媒体，牢牢把握新闻舆论工作正确方向。围绕党和国家路线方针政策、群众关注热点问题及时精准报道。坚持数字赋能，运用5G、大数据等新技术，推进生产平台、传播渠道转型升级。整合优势资源，把政务服务资源、社会治理大数据等转化为巩固壮大主流思想舆论的综合优势。

聚焦主业 深化改革

江苏省苏州市委宣传部副部长 刘 纯

江苏省苏州市坚持“聚焦主业、一体推进”，在顶层设计、体制机制、人才引育等方面深化改革。

明确改革重点和保障措施，把做强内容生产和激活产业发展并行推进。秉持主力军挺进主战场的改革导向，通过流程优化、平台再造，推动现有媒介资源、生产要素有效整合、共融互通。试点改革现有稿酬发放机制，探索“新闻+政务+服务”，成功打造苏州城市生活服务总入口“苏周到”平台。以聚焦采编岗、促进大融合为方向，推动编务管理整合优化，调整策采编发内设机构30多个。引进媒体运营管理、融媒技术研发等各类人才超百人。一体统筹事业单位考核和文化国企考核指标，以考促改、以考提质，全面提升员工积极性和创造性。

秉持“用户思维”提升政务新媒体影响力

广东省深圳市卫生健康委员会宣传处处长 王 岭

“深圳卫健委”公众号目前有1800万粉丝，连续多年获广东省、深圳市“最具影响力政务新媒体”，市民亲切地称它为“深小卫”。

“深小卫”立足健康传播主业，发布医学科普、临床案例、行业新闻等，凭借新颖风格、创新视角和高质量内容从政务新媒体平台中脱颖而出，推文阅读量屡屡“10万+”，单篇阅读量最高达1000万。

影响力从何而来？答案是：用户思维。从做这个号第一天起，就想着怎样让市民满意，即让用户满意。

年轻人是深圳的主力，打工人喜欢到留言区打卡，有求医问药的、信访投诉的、插科打诨的，也有参加活动的。大量留言提供了即时用户反馈，用户画像越发精准，封面图、表情包等为网友每天解压。“作者+用户”共同营造了“深小卫”接地气的风格。

同频才能共振 共振方可共鸣

湖南湘江新区党工委宣传工作部部长 刘雄辉

湖南湘江新区坚持“同频才能共振，共振方可共鸣”宣传理念，吸引年轻人广泛参与。

让山水洲城富有青春诗意。结合区域特色，持续推出新玩法，创作橘子洲红色沉浸式青春剧《恰同学少年》，提升传统景区吸引力。

让创新名城富有青春朝气。新区试着讲出“新趣味”，打响新区节会宣传品牌。聚焦新区硬核黑科技，以长图漫画方式展现新区航空航天、深海勘探、超级计算等方面的硬实力。

让宜居新城富有青春话题。引发“新爆点”，策划梳理“最会拍照保安”等激发年轻人创作场景，持续吸引流量。

湘江新区围绕青年群体的焦点、打通采编流程的堵点、把握媒体融合的重点，积极探索融媒转型之道。

释放县级融媒体中心动能

海南省澄迈县委常委、宣传部部长 王广俊

推进“党建+党媒”深度融合。坚持党媒姓党，及时有效传递党和政府声音。建立基层通讯员队伍，培养全媒体人才。推进技术深度融合，运用全媒体手段，形成“一端两微一抖”全媒体矩阵。推进内容深度融合，精选海南省澄迈县经济发展、制度创新等亮点，讲好实践创新典型范例。推进阵地深度融合，释放“新闻+政务+服务”合力，提升县级融媒体中心社会基层服务参与能力。

紧扣中心，打造新名片，推动本地媒体用更多有温度、有深度的新闻报道，展现澄迈自然风景、风土人情、建设成就。统筹推进，聚焦新成就，借助央媒平台宣传澄迈产业经济发展成效。凝心聚力，谱写新乐章，利用博鳌亚洲论坛、中国国际消费品博览会等大型展会的各类媒体平台向广大参展商、参观人群宣传推介澄迈。

合而为一 融而不同

江苏省泰州市委宣传部副部长 周焕祥

2021年，“微泰州”微信公众号入选中国报业深度融合发展创新案例。2023年，“‘坡子街’大众读写实践”项目入选中国报业深度融合发展创新案例。

融合发展重在融为一体、合而为一。江苏省泰州市坚持移动优先、一体发展，打破以媒体为单元的运行模式，通过架构重塑、流程优化、平台再造，推动人力、信息和媒介等各类要素深度融合，形成报、网、端、微、屏全媒体同频共振、同向发力的传播格局，让正能量产生大流量、好声音成为最强音。

融合发展绝不是搞“一刀切”“一个样”。面对分众化、差异化传播趋势，不断强化“有分有合，融而不同”发展理念，充分彰显各媒体平台的独特个性。“微泰州”影响力始终位居江苏前列。“坡子街”坚持“大众写作、大众阅读、大众分享”的办刊理念，让群众自己书写自己。

推出融合宣传多平台 打造高质量发展新亮点

河北省唐山市丰南区委常委、宣传部部长 王鹏程

河北省唐山市丰南区通过全方位、多平台融合传播宣传全区经济社会发展成绩，努力为丰南高质量发展贡献宣传力量。

聚焦专业视角，以高质量作品交出满意答卷。广泛邀请专业摄影师来丰南采风，积极向主流媒体投稿推介。

聚焦重要活动，广邀宾客全覆盖推介。今年河北省旅游产业发展大会期间，160余名中央和省级重点媒体记者前来河头老街文旅项目采风。

聚焦资源统筹，形成鼓与呼的立体声。针对不同平台传播特点，多角度精心制作系列视频。动员全区党员干部积极参与宣传工作。网信部门充分调动自媒体联盟资源，在短视频平台为丰南区工作吸睛引流。

守正担当奏强音

江西省南昌市红谷滩区委宣传部常务副部长 梅 蓉

借梯登高，创新搭建“相融”平台，依托中央驻赣以及省市媒体优势，搭建优质合作资源和平台；定制专属融媒管理平台，推动策采编发评智能生产一条龙；加快全区通讯员队伍建设，搭建信息报送网。

借力下沉，创新铺设“相融”支撑，探索融媒体中心和新时代文明实践中心融合发展路径，打造集主流舆论阵地、新闻宣传枢纽、综合服务平台等多功能为一体的新型信息传播枢纽。借助新时代文明实践中心（所、站），结合现有文化阵地，铺设基层新闻素材搜集支撑。

借水行舟，创新打造“相融”品牌，依托城市发展大活动，策划个性宣传小亮点，把文旅活动融入宣传工作，增强用户黏性。以“短视频+直播”模式，让宣传触达更多受众。

为革命老区媒体深度融合发展探路

江西省赣州市融媒体中心主任，赣州文化传媒集团党委书记、董事长 许 勇

江西省赣州市融媒体中心积极为革命老区媒体融合发展探路，推进媒体融合走深走实。

构建新发展格局，重塑媒体核心竞争力。赣州市委、市政府把媒体深度融合发展列入“一把手”工程高位推进。按照“中心·集团”“事业线+产业线”双线发展的改革路径，着力解放生产力。

持续技术革新，着力形成媒体深度融合创新平台。重构新型融合传播体系，对内实现融媒“大稿库”，对外链接融入大湾区各地融媒平台，向上连接央媒、省媒、网上新时代文明实践中心技术平台和学习强国平台，向下贯通全市20个县（市、区）融媒体中心。

坚持内容为王守正创新，不断提升舆论引导力和传播力。推进流程再造，坚持移动优先，为“赣南红”客户端输送优质内容。设立“融湾工作部”深化与大湾区媒体的合作。

多平台传播提升影响力

湖南省长沙市天心区委宣传部副部长 朱德军

湖南省长沙市天心区委宣传部大力建设区融媒体中心，提升新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。

策划为先，服务大局。组织粤港澳大湾区主流媒体聚焦长株潭大型主题采访活动，讲好天心区在长株潭一体化中的作为。推出“就认这个理·理论轻骑兵 线上微宣讲”专题，打造精品微宣讲视频，构建线上线下齐发力的常态化宣讲格局，让党的创新理论深入群众。

借船出海，联通媒体。制定新闻宣传通联工作相关制度，加强沟通协调、线索征集报送、新闻会商等机制，扩大宣传声量。

创新为要，融媒产品有影响。运用丰富多元的融媒呈现手段，创新推出系列融媒产品；精心摄制天心区形象宣传片；制作出品原创歌曲《天心在我心》视听产品。

一体发展深化市级媒体融合

陕西省榆林传媒中心党委书记、主任 韩万胜

陕西省榆林传媒中心坚持守正创新、移动优先、一体发展，实融、真融、深融，加快推进融媒体中心试点建设。打破市级媒体部门原有内设机构和人员编制，实施“十个一体化”融合改革，在内容、渠道、平台、经营、管理等方面深度融合。

管理考核上，打破人员身份限制，实行单位内部聘用制，采取“岗位工资+绩效工资”分配模式；技术支撑上，省内率先建成市级融媒体报道指挥中心，统一策划、指挥、采编、发布、运营，建成与省级技术平台和县级融媒体中心技术平台业务对接兼容的市级融媒体平台，实现省、市、县三级平台贯通。中心入驻30个传播平台，打造“小红热线”、《走出家乡的榆林人》等品牌栏目，创作体现本土特色的纪录片22部、广播剧5部、微电影68部、全媒体直播300余场。

建强用好 笃行致远

江西省共青城市融媒体中心主任 王 飞

夯实融合之基，建平台、优流程、扩矩阵——强阵地。建成平台级融媒体调度中心全媒体采编平台，构建并拓展传播新业态；有效整合媒介资源和平台终端，打造互联互通的传播矩阵。

紧盯融合之要，优内容、活形式、重技术——强基础。树立互联网思维，坚持内容为王、移动优先、技术赋能、流量支撑，把镜头聚焦群众，把舞台让给群众，提升内容生产力，打造现象级融媒体产品。

筑牢融合之本，抓队伍、履职责、增后劲——强服务。探索建立“记者+党建宣传员+市民通讯员”机制，即时发布“带露珠”的新闻信息。建立“融媒体中心+新时代文明实践中心+学习强国平台”机制，平台融通联动、资源共享，实现“线下活动、线上呈现”；打造“新闻+政务服务商务”， 建成村（社区）终端信息服务平台。

《 人民日报 》（ 2023年11月03日 13 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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