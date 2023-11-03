原标题：财政部：加强国有商业保险公司长周期考核

本报北京11月2日电（记者鲁元珍）财政部日前发布《关于引导保险资金长期稳健投资 加强国有商业保险公司长周期考核的通知》，进一步加强国有商业保险公司长周期考核，并对其投资管理提出了相关要求，以引导国有商业保险公司长期稳健经营，更好发挥中长期资金的市场稳定器和经济发展助推器作用。

通知将《商业保险公司绩效评价办法》中经营效益指标的“净资产收益率”由“当年度指标”调整为“3年周期指标+当年度指标”相结合的考核方式，其中，3年周期指标和当年度指标权重各占50%。3年周期指标采用近3年净资产收益率几何平均数，当年度指标采用当年净资产收益率。

财政部有关负责人表示，出台通知主要目的在于：按照保险行业运营规律，增强资产与负债的匹配性，继续引导国有商业保险公司长期稳健经营，防止因单纯考核年度目标，出现突增业绩、忽视风险的短期行为，鼓励其进行长期投资、稳定投资、价值投资。同时，也有利于更好发挥中长期资金的市场稳定器和经济发展助推器作用。

(责编：杨曦、李楠桦)

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