原标题：央行、外汇局：稳妥处置重点区域和重点机构风险

本报北京11月2日电（记者温源）中国人民银行党委、国家外汇局党组2日在京召开扩大会议。会议提出，坚持金融服务实体经济的宗旨。健全中国特色现代货币政策框架，始终保持货币政策的稳健性，更加注重做好跨周期和逆周期调节，充实货币政策工具箱，为稳定物价、促进经济增长、扩大就业、维护国际收支平衡营造良好的货币金融环境。

会议提出，要发挥好货币政策工具的总量和结构功能，更好支持科技创新、民营小微、先进制造、绿色发展等重大战略、重点领域和薄弱环节。因城施策精准实施差别化住房信贷政策，更好支持刚性和改善性住房需求，有效满足房地产企业合理融资需求，支持“平急两用”公共基础设施、城中村改造和保障性住房建设“三大工程”，加大住房租赁金融支持力度，促进房地产市场健康平稳发展。

会议表示，稳妥处置重点区域和重点机构风险，打击非法金融活动。完善金融风险防范、预警和处置机制，对风险早识别、早预警、早暴露、早处置，健全具有硬约束的金融风险早期纠正机制。推动金融稳定立法，加快金融稳定保障基金建设，牢牢守住不发生系统性风险的底线。做好金融支持地方债务风险化解工作，推动建立防范化解风险长效机制。综合施策，稳定市场预期，坚定维护金融市场平稳运行，及时纠偏外汇市场顺周期、单边行为，防范人民币汇率大起大落风险。

(责编：杨曦、李楠桦)

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