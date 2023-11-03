本报记者 陈晨

原标题：我国种业企业创新能力不断增强

种子，是农业的“芯片”。做大做强种业，必须做强做优做大一批种业企业。2021年，农业农村部启动实施种业企业扶优行动。“两年多来，各有关方面出台支持政策，创新体制机制，搭建对接平台，全力支持企业发展；种业企业乘势而上，育种创新能力和市场竞争力不断增强，企业扶优工作呈现‘一优化三提升’的良好局面，为高质量推进种业振兴提供了有力支撑。”在10月31日召开的全国种业企业扶优工作推进会上，农业农村部种业管理司有关负责人表示。

企业发展格局不断优化。农业农村部从全国3万余家种业企业中遴选出270家国家种业阵型企业，打造种业振兴骨干力量。目前，国家农作物种业阵型企业发展势头良好，2022年资产总额突破600亿元，商品种子销售额超过全部农作物种业企业的1/5；种业投资并购加速推进，2022年农作物种业领域投资金额达12.7亿元，是2020年的16倍，并购金额达17.3亿元，比2020年增长57%。国家禽畜种业阵型企业发展势头强劲，资产总额快速增加，2022年固定资产总额超2500亿元，比2020年增长了1.3倍。

创新能力不断提升，科研投入持续增长。2022年，农作物种业企业研发总投入达65亿元，比2020年提高17%；畜禽阵型企业研发投入23亿元，比2021年提高32%。企业积极牵头承担国家重大科研育种攻关项目、加快高新技术应用，创新成果不断涌现。2022年，农作物种业企业国家审定品种占比达73%，申请新品种权占比达56%，畜禽企业牵头培育通过审定的品种占比达59%，15个新品种（配套系）通过国家审定，重要禽畜国产品种市场占有率不断提升，自主培育的3个白羽肉鸡品种打破国外垄断，市场占有率超过20%。

供种保障能力不断提升。优势农作物企业积极参与县企共建，布局稳定制种基地，保障种源供应；玉米、水稻制种全程机械化率较原来提高20个百分点，小麦、大豆制种实现全程机械化；更多企业将种子活力和健康度作为重要内控指标，提高种子质量水平。目前，我国商品种子抽检合格率稳定在98.5%以上。畜禽企业核心育种场场区自动环控等设施标准化、巡栏机器人等饲养管理自动化、畜禽生产性能测定设施设备智能化大幅提升。

国际影响力不断提升。在具有国际竞争力种业领军企业打造方面，先正达、隆平高科稳居全球种业前十强，北京峪口禽业稳居世界蛋鸡育种前三强、成长为世界最大的蛋鸡制种企业。2022年，农作物种子出口额2.6亿美元，比2020年增长10%。杂交水稻种子出口数量、推广面积持续稳定增长。自主培育的高产蛋鸡和白羽肉鸡父母代种鸡首次走出国门。

尽管已取得一定的成绩，但种业企业发展目前仍存在一些待破解的问题，比如企业创新能力还需持续提升，一些企业以购买品种经营权为主，未能做到持续投入选育突破性品种，有的企业缺乏知识产权保护主动性。此外，政策支持体系还需持续强化，企业发展环境还需持续优化。

“必须按照‘完善国家企业阵型、持续深化三对接、提升企业治理能力’的思路，深入实施种业企业扶优行动。”农业农村部种业管理司有关负责人表示，要重点抓好五方面工作。一是以阵型企业培育为重点，持续优化企业布局。二是以提高自主创新能力为核心，深化科研对接，加大对企业的种质资源支撑以及企业品种创新推广政策倾斜力度，加强企业科研人才培养。三是以破解企业融资难题为导向，加强金融对接。推动金融机构完善支持政策，提高优势企业授信额度，搭建企业融资平台，拓宽企业融资渠道，完善制种保险。四是以保障种源安全供给为目标，深化基地对接。推进阵型企业与制种基地战略合作，引导企业向种业创新基地聚集。五是以健全现代企业管理制度为重点，提升企业治理能力。企业要切实加强品种研发管理，规范试验，严格申报，增强知识产权保护能力，加强诚信自律，坚决抵制套牌侵权等违法行为，加快提升管理现代化水平。

(责编：杨曦、李楠桦)

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