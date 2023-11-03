左凤荣

原标题：【光明论坛】“一带一路”推动世界绿色发展

在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上，习近平主席发表主旨演讲，宣布中国支持高质量共建“一带一路”的八项行动，并将“促进绿色发展”作为重要一项，为推动实现“一带一路”绿色发展目标、促进人与自然和谐发展规划了新的蓝图。在当今世界百年未有之大变局中，保护生态环境和促进绿色发展成为人类可持续发展要解决的重要课题。共建“一带一路”倡议提出十年来，中国把生态文明领域合作作为共建“一带一路”重要内容，持续推动提升“一带一路”绿色发展水平，不断为全球绿色发展与转型贡献力量。

以绿色理念为引领，推进“一带一路”建设。绿色是“一带一路”建设的底色，对推进全球绿色发展发挥了重要作用。坚持绿色发展理念，体现了中国负责任大国的担当。中国从人类共同命运和整体利益出发，提出构建人类命运共同体，共建“一带一路”则是构建人类命运共同体的重要实践平台。以往工业革命和现代化建设在创造物质财富的同时，也产生过难以弥补的生态创伤。因此，中国强调不能再以破坏性方式搞发展，要坚持绿色发展。这是人类实现美好愿景的重要保障，也是“一带一路”行稳致远的重要原因。

“一带一路”的绿色发展理念引领国际绿色低碳发展的大趋势。在共建“一带一路”的过程中，中国秉持经济社会发展与生态环境保护相协调的原则，尊重各方追求绿色发展的诉求，致力于与共建国家在绿色基建、绿色能源、绿色交通、绿色金融等领域开展务实合作。通过把绿色发展理念融入顶层设计，积极推动形成共建绿色“一带一路”共识，避免共建国家陷入“先污染、后治理”的历史怪圈。通过将绿色发展贯穿于各方面工作中，支持发展中国家能源绿色低碳发展，推进绿色低碳发展信息共享和能力建设，深化生态环境和气候治理合作，反映了中国推进生态文明建设的内在要求。

近年来，我国积极开展“一带一路”绿色发展政策对话，与共建国家、国际组织建立绿色低碳发展合作机制，搭建推动绿色发展的合作平台，让绿色发展的“朋友圈”越来越大。目前，我国发布《关于推进绿色“一带一路”建设的指导意见》，与联合国环境规划署签署《关于建设绿色“一带一路”的谅解备忘录（2017—2022）》，与30多个国家及国际组织签署环保合作协议，与超过40个国家的150多个合作伙伴建立“一带一路”绿色发展国际联盟。在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛绿色发展高级别论坛上，分别发布了“一带一路”绿色发展北京倡议、绿色发展投融资合作伙伴关系以及中亚区域绿色科技发展行动计划，大力推进绿色低碳发展，实现产业绿色转型。

我国积极推动“一带一路”绿色金融稳步发展，不断为环保、可持续发展等项目提供更多融资支持。2019年5月，中国工商银行发行同时符合国际绿色债券准则和中国绿色债券准则的首只“一带一路”银行间常态化合作机制（BRBR）绿色债券；截至2022年年底，已有40多家全球大型机构签署了《“一带一路”绿色投资原则》；2023年5月，中国进出口银行联合国家开发银行、中国信保等10余家金融机构发布《绿色金融支持“一带一路”能源转型倡议》；与32个共建国家共同建立“一带一路”能源合作伙伴关系，并承诺不再新建境外煤电项目；实施“一带一路”应对气候变化南南合作计划，建设“一带一路”生态环保大数据服务平台和“一带一路”环境技术交流与转移中心，为发展中国家培训环境管理人员和专家学者，持续加大对共建国家能源绿色低碳转型领域支持力度。

发挥中国优势，推动绿色“一带一路”建设。在推动绿色“一带一路”建设过程中，我国正充分发挥在可再生能源、节能环保、清洁生产等领域优势，运用中国技术、产品和经验，推动绿色“一带一路”发展。此外，在进行基建的过程中，保护生态环境十分重要。在肯尼亚修建蒙内铁路时，为了不影响动物在非洲大草原的生活，中国公司在铁路沿线修建了动物通道，连长颈鹿都能轻松穿过铁路桥，受到了各方高度赞赏。

当前，共建“一带一路”已成为推动全球能源转型的重要力量。中国企业带着先进工艺和服务“走出去”，不断建设低碳示范区，利用先进技术和制造能力助力共建国家能源转型，推动共建国家实现绿色发展。在前期示范作用的带动下，许多国家都希望在绿色发展方面借鉴中国经验，期待与中国进一步加强合作。以绿色发展理念为引领，以绿色发展合作平台为支撑，以解决发展面临的问题为动力——共建“一带一路”绿色发展正从愿望变成现实。相信在不远的未来，绿色“一带一路”将会更好造福各国人民，使我们共同生活的地球更加美丽。

（作者：左凤荣，系中央党校〔国家行政学院〕习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员、国际战略研究院副院长）

(责编：杨曦、李楠桦)

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