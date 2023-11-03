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2023前沿科学创新大会：让研究人员更专注科学本质

2023年11月03日08:56 | 来源：光明日报
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原标题：2023前沿科学创新大会：让研究人员更专注科学本质

　　 前沿科学话题、国际合作挑战、科研职业规划……11月1日至2日在浙江杭州举行的2023前沿科学创新大会上，聚焦科研人员关注的若干主题，与会的院士、专家和青年学者们展开研讨。

　　 不同主题的研讨，指向同一个目标——让研究人员更专注科学本质。

　　“多学科交叉，能让专业研究到达新高度”

　　 “今天的交叉学科讨论非常有作用。”以“气候危机与碳中和”为题一番热议后，中国科学院院士郭华东这样点评。

　　 郭华东也是可持续发展大数据国际研究中心主任。该中心的一项主要任务，是以科技创新支撑全球发展倡议和可持续发展目标实现，涉及地球科学、空间科学技术、生命科学、农林地矿水等多个领域。

　　 “互相交流借鉴，多学科交叉，能让专业研究到达一个新的高度。”郭华东说。

　　 2023前沿科学创新大会上，研讨主题的设置特别突出了交叉、交融。

　　 极端气候频发，如何精准高效防灾？ChatGPT成热潮，如何判断人工智能技术能力的边界？对于下一次可能出现的传染病大流行，该怎样预防应对？题目都是会前征集、凝练而来，参与研讨的科学家不局限在单一领域。

　　 “解决气候变化的问题，就可以从多个学科出发。”学术期刊《创新》（The Innovation）编委、中国科学院地质与地球物理研究所研究员杨蔚说。《创新》杂志社是这次大会的主办单位。

　　 杨蔚说，学术期刊是一个交流平台，前沿科学创新大会也是一个交流平台，目标都是促进不同学科的科研人员交流。

　　“可以先跟热点，但不能总跟热点”

　　 成长压力大、精力被分散，是不少青年科学家在科研道路上面临的共同问题。如何不变“青焦”？前沿科学创新大会上，话题被抛给院士们。

　　 “有的时候，只要再挖深一点点，就能找到水。”中国工程院院士、浙江大学教授李兰娟打了个比方：科学前沿发展非常快，要瞄准没有解决的科学问题，坚韧地把科研做下去，做“坚持挖井的人”。

　　 对比自己带过的不同学生，奥地利科学院院士、西安交通大学教授程海认为，科学家要找到自己感兴趣的课题，坚持研究不会痛苦，反而是一件开心的事。

　　 “可以先跟热点，但不能总跟热点。”欧洲科学院外籍院士、香港城市大学教授张华以自己的科研经历为例，建议青年科学家勇于投身相对独立的研究领域。

　　“让中国期刊更有国际影响力”

　　 科学家尤其是青年科学家，怎样看待中国的科技期刊“走出去”？

　　 “大家既为中国科研水平迅速提高感到骄傲，又感到中国期刊在国际上的影响力仍有待提升”“培育一批世界一流科技期刊，让中国期刊更有国际影响力，是这一代科研人员的历史使命”……会上会下，一批青年科学家在热烈交流。

　　 中国的原创科学成果和科学论文越来越多，需要更多高质量的中国科技期刊，这是科研人员的共识。中国期刊如何进一步国际化？不少科研人员在探索和探讨。

　　 中国科学院院士、《创新》主编韩布兴说，办一本优质的科技期刊，需要不断攀升的科研实力，需要有大量科学家支持，需要公正的审稿流程，需要专业的采编人才。

　　 在今年6月公布的最新《期刊引证报告》中，《创新》的影响因子为32.1，在其类别中全球排名靠前。影响因子是衡量科技期刊影响力的一项重要指标。

　　 “这本期刊的出版编辑工作，大多数由青年科学家利用业余时间承担。”韩布兴说，“新时期的青年科学家，在国际科技舞台可以有更多作为。”

　　 （新华社杭州11月2日电 记者董瑞丰）

(责编：杨曦、李楠桦)
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