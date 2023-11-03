原标题：我国力争2025年初步建立“以竹代塑”产业体系

本报北京11月2日电（记者刘坤）为深入推进塑料污染全链条治理，加快推动“以竹代塑”发展，国家发展改革委、工业和信息化部等部门日前印发了《加快“以竹代塑”发展三年行动计划》。

“以竹代塑”是指以竹类产品替代塑料制品的过程和活动，主要包括全竹产品、竹基复合材料对塑料制品的全部或部分替代。行动计划提出，到2025年，“以竹代塑”产业体系初步建立，产品质量、产品种类、产业规模、综合效益进一步提升，重点产品市场占有率显著提高。与2022年相比，“以竹代塑”主要产品综合附加值提高20%以上，竹材综合利用率提高20个百分点。

行动计划部署了科技创新提升行动、产业生态培育行动、产销对接促进行动、重点场景替代行动、特色地区引领行动、社会宣传引导行动和国际交流合作行动。

此外，行动计划发布了“以竹代塑”主要产品名录（2023年版），供各地区和有关部门稳妥有序推进竹制品替代塑料制品。

(责编：杨曦、李楠桦)

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