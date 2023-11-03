原标题：第六届进博会服贸展区前瞻

作为全球贸易的重要组成部分，服务贸易既是推动中国制造业向全球价值链高端攀升的关键变量，也是顺应新一轮科技和产业变革趋势的重要砝码。绿色低碳、区域协调发展、跨境贸易……在第六届中国国际进口博览会服务贸易展区，“看不见”的“黑科技”、智慧解决方案满载着各类前沿发展理念，相互融合、碰撞，成为经济高质量发展的活力源泉。

——融通中外，搭建国际贸易桥梁。“这是我们连续第六年参加进博会，这个平台的重要性愈加显著，特别是在促进开放型经济、推动多方合作和引入创新方案等方面。对渣打而言，中国是集团最具战略重要性的市场。”渣打集团主席韦浩思表示，目前，渣打已在全球53个市场设有分支机构，并在中国有着165年的运营历史，“我们致力于扮演好‘连接器’的角色，积极促进中国与世界的贸易与投资往来。”

据悉，渣打计划在本届进博会现场组织多场专题分享活动，涉及绿色供应链、跨境电商、普惠金融、财富管理等主题。

同样是连续六年参展的进博“全勤生”，汇丰今年的展台规模和旗下参展机构数量均创下历届之最。据悉，其展台面积较去年扩容超20%，除了继续联合集团旗下在华经营的银行、保险、证券和金融科技企业之外，汇丰保险经纪也首次参与进博会。

汇丰中国行长兼行政总裁王云峰表示：“中国消费市场正在加速回暖，为经济复苏提供持续动能。我们预期，消费反弹所释放的活力以及中国作为超大规模市场的增长潜力，将催化更多的进口展品变商品，展商成为投资商。”

对此，南洋商业银行执行董事孙建东深有同感。连续六年参加进博会，南洋商业银行将在展区重点展示在内地分支机构的布局情况，其中包括南商中国武汉分行、珠海支行、重庆分行等新设机构，并将深入解读南商如何以行动支持建设粤港澳大湾区、打造成渝双城经济圈、推动长江经济带高质量发展等国家重大区域发展战略。

——扎根中国，深度服务本地市场。“在过去的5年里，新加坡工商联合总会一共带领了307家公司参加进博会。其中超过60%的企业是回头客。”新加坡工商联合总会执行总裁郭柄汛介绍，2022年新加坡企业在进博会上的总交易额约为1亿新加坡元。

此次在服贸展区，不少新加坡企业都是中国市场的重要参与者。比如，专注于发展可再生能源和可持续城镇解决方案的胜科集团，目前在中国15个省份拥有已运营和开发中的风电和太阳能项目，并在江苏省和四川省参与开发城镇发展项目。此外，该公司在中国的工业用水与污水处理总产能约180万立方米/天，业务遍及中国7个头部化工和石化产业园。

与此同时，淡水河谷除了将继续展示优质的铁矿石产品，还将展示其“巨型枢纽”和“淡水河谷风投基金”产品，前者是旨在以直接还原路线生产热压铁块（HBI）的工业综合体；后者基金规模达到1亿美元，将投资专注于可持续开采的先锋技术初创公司。

“今年恰逢淡水河谷第一船铁矿石从巴西运往中国50周年。中国自2006年起一直是我们最大的市场，并且自2014年起一直是我们50%以上铁矿石产品的销售目的地。截至目前，我们已向中国累计供应了逾30亿吨优质的铁矿石产品。”淡水河谷中国区总裁谢雪说，近年来，淡水河谷还与中国在应对气候变化领域开展了紧密合作。由中国企业提供光伏组件和备件的“塞拉多骄阳”太阳能园区和由淡水河谷捐资新建的中南大学低碳和氢冶金实验室是其中的典范。

——汇聚“聪明的大脑”，推动先进理念落地。

普华永道则在本届进博会中构建出一个“未来隧道”，向参展者展示公司的全球视野和“新方程”战略，包括区域协调发展、ESG可持续发展、数智重塑、数字产品与解决方案、未来人才。

在普华永道全球跨境服务中国主管合伙人黄耀和看来，进博会作为各国企业来中国展示新技术与新产品的舞台，在吸引海外企业的同时将招商引资信息向全世界推介，让企业透过进博会以一个更深入和直接的视角观察到中国市场需求的变化，给众多大型、中小型企业一个进入中国市场的平台，打造国内国际双循环发展格局的生态圈。

戴德梁行大中华区行政总裁赵锦权说：“戴德梁行作为跨国房地产服务和咨询顾问公司，期待借助进博会的国际影响力和高质量发展的有效载体，积极加大与国内外企业、投资者、房地产相关企业以及各级政府机构合作，创造并抓住发展机遇、推动房地产行业可持续发展。”

据悉，戴德梁行今年将围绕低碳发展、国际消费中心城市、ESG评价体系、公募REITs、国企改革、冷链地产等议题开展相关活动，与多方共同探讨房地产可持续发展的前沿理念与创新解决方案。

（新华社上海11月2日电 记者胡洁菲）

(责编：杨曦、李楠桦)

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